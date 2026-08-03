Es falso que esta fotografía muestre a Keiko Fujimori junto al actual presidente de Bolivia: quien aparece en la imagen es Kenji Fujimori

LO FALSO:

Se difundió una imagen que muestra a Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, actuales presidentes de Perú y Bolivia, junto a sus padres durante un encuentro en 1990.

LO VERDADERO:

La imagen corresponde a una visita de Alberto Fujimori a Bolivia en 1990. Sin embargo, la persona que aparece junto al entonces mandatario peruano no es Keiko Fujimori, sino su hermano Kenji Fujimori.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía que supuestamente muestra a Alberto Fujimori, el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora y sus hijos, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, con el argumento de que los dos jóvenes llegarían años después a la Presidencia de Perú y Bolivia. Sin embargo, la imagen fue mal identificada: la persona retratada junto a Alberto Fujimori no es Keiko, sino su hermano Kenji Fujimori.

Imagen viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor número de interacciones fue difundida en Facebook, donde acumula más de 3.600 'Me gusta' y ha sido compartida en más de 300 ocasiones.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La cronología de la fotografía ofrece un primer indicio de que la identificación difundida en redes podría ser incorrecta. La imagen corresponde a una reunión entre Alberto Fujimori y el entonces presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, realizada en 1990 en el departamento de Beni. En ese momento, Keiko Fujimori tenía 15 años y Kenji Fujimori, 10. Por su apariencia, el menor retratado junto a Alberto Fujimori parece corresponder más a un niño de esa edad que a una adolescente de 15 años.

La familia Fujimori en 1990. Foto: Andina

Kenji Fujimori en el regazo de su padre y Keiko, detrás de él. Foto: Andina

A partir de este indicio, se realizó una búsqueda inversa de la fotografía, la cual condujo a una entrevista del presidente boliviano Rodrigo Paz con el diario 'El Deber', en la que recuerda el encuentro que su padre sostuvo con Alberto Fujimori en Beni. Al referirse a la imagen, el mandatario aclara que la persona que aparece junto al expresidente peruano no es Keiko Fujimori, como afirman las publicaciones virales, sino su hermano Kenji Fujimori.

Conclusión

En redes sociales circuló una fotografía que fue presentada como una imagen de Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, actuales presidentes de Perú y Bolivia, acompañando a sus padres durante un encuentro en 1990. Sin embargo, el análisis de la cronología de la imagen, la búsqueda inversa y la revisión de una entrevista concedida por el presidente boliviano Rodrigo Paz permitieron establecer que la persona retratada junto a Alberto Fujimori no es Keiko, sino su hermano Kenji Fujimori. Por tanto, la fotografía fue difundida con una identificación errónea.