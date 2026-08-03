Principal sospechosa de atentado en La Victoria buscó a su tío policía tras ataque | Composición LR / ATV Noticias

Principal sospechosa de atentado en La Victoria buscó a su tío policía tras ataque | Composición LR / ATV Noticias

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue captado recibiendo en su vivienda a Yessenia Ureta Vargas, alias la 'China Yessenia', acusada de ordenar el incendio que dejó 10 fallecidos en La Victoria. Las imágenes fueron reveladas por ATV Noticias en momentos en que los agentes de la PNP buscan intensamente a la mujer como parte de las investigaciones para esclarecer el siniestro.

Según la información, Ureta Vargas acudió al inmueble del efectivo policial, quien sería su tío, tras conocer que los agentes la buscaban por su presunta responsabilidad en el atentado. Los registros muestran a la mujer al interior de la vivienda de su familiar junto a sus hijos y su esposo coordinando aparentemente cómo escapar de la justicia.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Policía habría encubierto a la 'China Yessenia' tras incendio en La Victoria

Al ser intervenido por los agentes de la PNP, el tío de Yessenia Ureta reconoció que recibió a su sobrina en su inmueble, pero negó que la haya encubierto. Asimismo, admitió que había visto las noticias sobre el incendio en La Victoria y que conocía sobre las acciones de búsqueda contra su familiar.

Por su parte, la esposa de este efectivo también rechazó que hayan brindado ayuda a la mujer prófuga de la justicia. “Mi esposo le dijo que nosotros no queremos tener problemas porque mis hijos son policías, yo soy policía. No la hemos escondido, le hemos dicho ‘vete’”, señaló.

La 'China Yessenia' es buscada por su presunta responsabilidad en el incendio en La Victoria

Las primeras investigaciones y los testimonios recogidos por la PNP apuntan a que el siniestro en La Victoria habría sido ordenado por Yessenia Ureta Vargas. El ataque se habría cometido como parte de una disputa por el control territorial y el cobro de cupos a mototaxis eléctricas que operan en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y la avenida Aviación. Desde la clandestinidad, Ureta ha negado esta versión, pero sigue sin entregarse a las autoridades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.