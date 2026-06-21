La conmovedora historia de un padre que dejó todo en Chiclayo y viajó a Lima para luchar junto a su hijo contra el cáncer: "El amor lo puede todo"
El sacrificio de Nelson de la Cruz resalta el amor incondicional de un padre, quien se enfrenta a la adversidad diaria en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) durante el proceso oncológico de Erick, su hijo de siete años.
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En este Día del Padre, que se conmemora hoy 21 de junio en el Perú, celebramos a miles de hombres que ejercen una paternidad marcada por el compromiso, el cuidado y el acompañamiento constante. En una fecha tan significativa, también resulta necesario destacar aquellas historias de lucha, a veces poco conocidas, donde los padres asumen sacrificios profundos movidos por el amor incondicional a sus hijos ante situaciones de adversidad. Un ejemplo de esta entrega es Nelson de la Cruz, quien dejó todo en Chiclayo para acompañar a su menor Erick en su tratamiento contra el cáncer en Lima.
Desde que fue diagnosticado con un tumor cerebral, el pequeño de siete años recibe atención especializada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), convirtiendo a su padre en un soporte incondicional durante cada consulta, terapia y procedimiento médico. Su realidad refleja, además, el complejo impacto del cáncer infantil en las familias peruanas y el enorme desafío que supone el traslado desde regiones como Lambayeque hacia la capital en busca de esperanza.
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El sacrificio de un padre que dejó su vida en Chiclayo para acompañar a su hijo en Lima
El diagnóstico del tumor cerebral marcó un cambio radical en la vida de Nelson de la Cruz, quien dejó su trabajo, su hogar y a su otro hijo en Chiclayo para instalarse en Lima junto a Erick. Desde entonces, su rutina gira en torno al tratamiento oncológico del menor en el INEN, donde permanece durante las distintas etapas de atención médica.
Nelson asegura que el proceso ha estado acompañado de momentos de incertidumbre y exigencia emocional, especialmente al ver a su hijo enfrentar procedimientos complejos. Sin embargo, destaca que el acceso a atención especializada en el instituto permitió avanzar en el tratamiento y sostener la esperanza de recuperación.
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“El amor de padre lo puede todo. Por amor a un hijo uno puede hacer hasta lo imposible. Ver que mi hijo está bien, que respondió al tratamiento y que todo ha salido bien es lo que me da fuerzas para seguir adelante”, señaló.
Nelson de la Cruz viaja de forma constante a la capital para estar junto a su hijo de siete años apoyándolo en su tratamiento oncológico.
El acompañamiento del INEN y el apoyo social a familias de pacientes pediátricos
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas brinda una atención integral que incluye especialistas en oncología pediátrica, personal de enfermería y equipos técnicos que acompañan cada etapa del tratamiento. Este enfoque busca asegurar continuidad en la atención médica de los pacientes y apoyo a sus familias durante su permanencia en Lima.
Como parte de este soporte, Nelson también recibió asistencia social que facilitó su acceso a un albergue de la Fundación Peruana de Cáncer. Allí pudo mantenerse cerca de su hijo mientras participaba en actividades que le permitieron sostener su estadía en la capital. Hoy, la familia continúa enfocada en la recuperación del menor y en su eventual regreso a Chiclayo.