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Alejandro Toledo solicita a Keiko Fujimori la gracia presidencial: "No quiero morir en la cárcel"

Alejandro Toledo afirmó que padece cáncer y problemas cardiacos, y pidió a la presidenta que evalúe su caso a la brevedad. El expresidente también reveló el duro momento que atraviesa tras la muerte de su suegra, a quien no puede despedir por su situación legal.

Toledo pidió a la mandataria acelerar el proceso de su liberación por medio de una gracia presidencial. Foto: composición LR
Toledo pidió a la mandataria acelerar el proceso de su liberación por medio de una gracia presidencial. Foto: composición LR
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El expresidente Alejandro Toledo volvió a pedir este domingo que se le otorgue la gracia presidencial para salir del penal de Barbadillo y regresar a su casa. El exmandatario, quien cumple una condena de más de 20 años por el caso 'Interoceánica Sur', aseguró que su estado de salud se ha vuelto crítico y que ya no tiene tiempo que perder.

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Toledo contó en una entrevista que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, apenas la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica. Sus palabras fueron directas y sin rodeos, como el propio nombre del programa que lo entrevistó.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró el expresidente al programa 'Sin rodeos'. Con esa frase, buscó apelar a un gesto personal que él mismo tuvo en el pasado.

El exmandatario también habló de un momento muy doloroso en su vida familiar. Murió su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas, y ni él ni su esposa Eliane Karp pueden encargarse del entierro. La razón es la misma que lo mantiene preso: los procesos legales que ambos arrastran desde hace años.

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"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla, aunque sea en su tumba", contó Toledo. Explicó que su esposa es la única hija de la fallecida, pero no puede viajar porque Interpol mantiene una alerta roja en su contra por el caso Lava Jato. Karp vive desde hace tiempo en Tel Aviv y no puede salir de Israel.

El expresidente reconoció que habla con su esposa todas las semanas para saber cómo sigue la situación. Según contó, ella vive momentos de angustia por no poder acompañar el duelo de su madre ni resolver el tema del entierro desde la distancia.

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