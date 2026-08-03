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Identifican a las 13 víctimas de la tragedia aérea en Nasca y serán entregadas a sus familiares

El proceso de identificación se realizó en menos de 24 horas con un equipo especializado. Análisis odontológicos y antropológicos facilitaron la confirmación de los cadáveres, aunque las víctimas italianas aún requieren pruebas genéticas.

Equipo forense identifica cuerpos de víctimas del accidente aéreo en Nasca
Equipo forense identifica cuerpos de víctimas del accidente aéreo en Nasca | Foto: Andina
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El equipo forense del Ministerio Público logró identificar los cuerpos de las 13 personas fallecidas en el accidente aéreo de la empresa Aerodiana ocurrido el último sábado en Nasca, Ica. Las víctimas de nacionalidad peruana, española y alemana ya fueron reconocidas, mientras que el caso de los ciudadanos italianos continúa con una etapa de confirmación antropológica y genética.

El gerente de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, José Luis Pacheco de la Cruz, informó que los cadáveres fueron individualizados tras el trabajo de un equipo especializado trasladado hasta la Morgue Central de Ica.

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El grupo estuvo conformado por médicos legistas, biólogos forenses, odontólogos, antropólogos y técnicos de necropsia, quienes analizaron características físicas, sexo, edad aproximada, señales particulares y prendas recuperadas de los restos hallados tras la caída de la avioneta.

Pacheco explicó que, pese al estado de fragmentación de los cuerpos, el personal logró individualizar a las 13 víctimas en menos de 24 horas. La confirmación se realizó con el apoyo de registros odontológicos, información proporcionada por familiares y autoridades consulares.

Equipo forense identifica cuerpos de víctimas del accidente aéreo en Nasca

Proceso de identificación de víctimas del accidente aéreo en Nasca continúa

Análisis de ADN para confirmar identidades

El funcionario indicó que ya se extrajeron fragmentos óseos para realizar los análisis genéticos correspondientes que estarán disponibles en dos o tres días.

“Prácticamente todo el domingo hemos trabajado hasta altas horas de la noche. Luego de esto tenemos que homologar esta identificación porque hemos extraído partes de restos óseos para enviarlos al laboratorio de ADN a la Unidad Médico Legal de Ayacucho”, agregó.

En el caso de las víctimas italianas, el Ministerio Público espera completar una integración antropológica antes de culminar la confirmación mediante el cotejo genético.

Asimismo, Pacheco informó que los cuerpos de los dos tripulantes peruanos ya fueron identificados y que sus familiares iniciaron los trámites para el retiro de los restos, proceso que deberá contar con la autorización del fiscal a cargo de la investigación.

Entrega de cuerpos a familiares

Con la identificación culminada, los restos que ya cuentan con confirmación podrán ser entregados a sus familiares conforme avance la autorización del Ministerio Público.

El equipo forense continúa con las diligencias para completar la documentación necesaria y garantizar que la entrega de los cuerpos se realice a los familiares correspondientes.

La tragedia ocurrió el último sábado en Nasca, cuando una avioneta que realizaba sobrevuelos turísticos por las Líneas de Nasca cayó con 13 personas a bordo. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos peruanos, italianos, españoles y alemanes.

Lista de pasajeros

  • Américo Alejandro Salazar Cuellar (Perú, piloto)
  • Irenka del Carpio Guanilo (Perú, copiloto)
  • Elena Sala (Italia, 58 años)
  • Matteo Gianturco (Italia, 24 años)
  • Lorenzo Angelucci (Italia, 24 años)
  • Massimo Angelucci (Italia, 58 años)
  • Cristina Maria Bianco (Italia, 57 años)
  • Paolo Gianturco (Italia, 59 años)
  • Pietro Gianturco (Italia, 18 años)
  • Andreas Hofmann (Alemania, 78 años)
  • Gertrud Maria Hofmann (Alemania, 77 años)
  • Yerro Alfredo Avilés Muñoz (España, 52 años)
  • Ana Isabel Sánchez Muñoz (España, 52 años)
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