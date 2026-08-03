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MTC confirma existencia de grabaciones del accidente en Nasca y descarta fallas en las comunicaciones

Tres inspectores de la DGAC y especialistas de la CIAA trabajan en la verificación de evidencias y registros para esclarecer lo ocurrido en el accidente aéreo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que hay grabaciones de las comunicaciones sobre el accidente aéreo en Nasca, disponibles para la investigación correspondiente.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que hay grabaciones de las comunicaciones sobre el accidente aéreo en Nasca, disponibles para la investigación correspondiente. | Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que existen grabaciones de las comunicaciones relacionadas con el accidente aéreo ocurrido en Nasca, las cuales fueron registradas por el sistema remoto de Corpac y estarán disponibles para las autoridades encargadas de la investigación. Además, precisó que los sistemas de comunicación tierra-aire del aeródromo operaban con normalidad al momento del siniestro, sin reportarse interrupciones en las frecuencias aeronáuticas.

La entidad también anunció la suspensión temporal de las operaciones de la empresa Aerodiana como medida preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. La disposición fue adoptada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y se mantendrá vigente hasta verificar el cumplimiento de la normativa aeronáutica aplicable.

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Investigadores buscarán recuperar el dispositivo de almacenamiento de la aeronave

Como parte de las diligencias, la CIAA evaluará la posibilidad de recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave siniestrada. Aunque este tipo de avión no cuenta con una caja negra convencional, sí dispone de un dispositivo que podría contener información sobre su operación y posición antes del accidente.

El MTC indicó que, debido a que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial, no es posible establecer las causas del siniestro. Asimismo, aclaró que el aeropuerto de Pisco continúa operando con normalidad al mantener su función como terminal aérea alterna al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con una investigación técnica, objetiva y transparente, además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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Suspenden operaciones de aerolínea mientras avanzan las investigaciones del accidente

El MTC explicó que la DGAC no tiene a su cargo la investigación sobre las causas del accidente, sino que su función consiste en determinar si la empresa operadora cumplió con las normas y procedimientos establecidos para la actividad aeronáutica. La investigación técnica del siniestro corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), organismo que actúa con independencia funcional.

Actualmente, tres inspectores de la DGAC realizan verificaciones técnicas y documentales en la zona del accidente, mientras que dos especialistas de la CIAA recopilan evidencias, entrevistan a los involucrados y revisan registros que permitan esclarecer lo ocurrido. Los investigadores permanecerán durante tres días en Nasca antes de trasladar toda la información a Lima para su análisis especializado.

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