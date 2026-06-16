Antenor Yarihuamán, un estudiante de 62 años con discapacidad camino a graduarse como abogado

Espero algún día estar en el salón de actos presentando mi tesis. Esa es la visión que me motiva todos los días”, declara Antenor Yarihuamán. Foto: Pronabec

Espero algún día estar en el salón de actos presentando mi tesis. Esa es la visión que me motiva todos los días”, declara Antenor Yarihuamán. Foto: Pronabec

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La dolencia que sufre Antenor Yarihuamán Campos lo obliga a escuchar clases recostado y mirando hacia arriba, como si estuviera distraído y ausente. Pero es uno de los mejores del aula. El próximo 22 de octubre cumplirá 63 años y, durante la mayor parte de su vida, ha tenido que enfrentar una enfermedad inflamatoria crónica que le afecta la columna vertebral y las articulaciones de la pelvis. Los desafíos de la discapacidad no han mellado la férrea voluntad de Antenor Yarihuamán de graduarse como abogado.

'A los 11 años de edad me diagnosticaron una enfermedad reumática espondilitis anquilosante. Después de un tratamiento de tres años aparentemente la había superado. Incluso hice el servicio militar a los 18 años. Sin embargo, en una pista de combate sufrí una luxación del tobillo. Estuve internado en el Hospital Militar Central de Lima. Al final diagnosticaron el espondilitis anquilosante', relata Antenor Yarihuamán, quien reside en el distrito de San Ramón, en la provincia de Chanchamayo (Junín). Es una distancia de 320 kilómetros que debe recorrer durante 8 horas para asistir a clases.

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Antenor Yarihuamán estudia Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el apoyo de Beca Inclusión, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La Beca Inclusión del Pronabec le permite a Antenor Yarihuamán continuar con su carrera profesional. Foto: Pronabec

Una voluntad de hierro

La vida de Yarihuamán es muy diferente: más agotadora, más complicada, pero nada ha perturbado su decisión de convertirse en abogado. Vivir con discapacidad no ha disminuido ni un milímetro su propósito de vida: litigar a favor de las causas justas.

'El Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) me ha clasificado como una persona con discapacidad severa. Yo necesito de asistente personal para caminar. Mi esposa me ayuda a vestirme. A ducharme y en mis actividades diarios', explica con voz pausada, pero determinante.

'Por propia iniciativa leo, estudio, para estar al día. Por la familia que he constituido, por mis hijos, me actualizado en todos los temas. Así, en marzo de 2024, mis hijos me dijeron: ‘Papá, tú estudias bastante, lees, conoces, ¿por qué no postulas para seguir una carrera superior?’. Bajo la modalidad de personas con discapacidad postulé a San Marcos y logré una vacante. Aprobé el primer ciclo y luego me enteré de que el Pronabec ofrecía no solo Beca 18 sino también estímulos para personas con discapacidad como yo, sin límite de edad', dice Yarihuamán.

Uno de sus profesores de la Facultad de Derecho, José Urquizo Olaechea, destaca la significativa entrega de Antenor Yarihuamán a los estudios y resalta que su determinación debe ser valorada como un ejemplo.

Antenor Yarihuamán, de 62 años, en una clase de la Facultad de Derecho de San Marcos. Foto: Pronabec

Clases de integridad

'Es una persona que tiene una interioridad y una fuerza que le generan ese deseo de seguir avanzando. Su vida no sólo es un reto. Su vida es más difícil que la de las demás personas. Se ha vuelto más fuerte y es un ejemplo para nosotros', declara su profesor Urquizo.

Los compañeros de Yarihuamán afirman que destaca por sus intervenciones. Siempre pide ayuda para levantarse, hacer sus planteamientos de pie y exponerlos.

'Sin la Beca Inclusión del Pronabec., yo no estaría aquí en San Marcos. Porque es costoso movilizarse en taxi en las mañanas y regresar en las noches. Estoy enfocado en terminar mi carrera, en ser un buen abogado, y prestar servicios a mi familia, a mi comunidad y a mi país', relata con convicción.

Está muy cerca de cumplir su sueño.

'Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Ya voy cinco ciclos de 12. Voy comprendiendo los temas y avanzo bien. Espero algún día estar en el salón de actos y presentar mi tesis. Esa es la visión que me motiva todos los días', expresa Antenor Yarihuamán.