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Ciencia

Una coincidencia astronómica: en el mes de agosto coincidirán un eclipse solar y una lluvia de meteoros

Hasta tres eventos astronómicos ocurrirán en la misma noche, una oportunidad única para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno.

Un eclipse solar total será visible en el mes de agosto. Foto: Shutterstock
Un eclipse solar total será visible en el mes de agosto. Foto: Shutterstock
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El miércoles 12 de agosto, deberás mantener la vista fija en el cielo. Ese día coincidirán tres fenómenos astronómicos: un eclipse solar, una luna nueva y el punto máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas, durante la cual se podrán observar casi un centenar de estrellas fugaces en el firmamento nocturno.

En el evento, la Luna pasará directamente frente al Sol, lo que nos permitirá observar un espectacular eclipse solar. Luego, al ponerse el sol y caer la noche, la Tierra atravesará los restos dejados por un cometa, produciendo una de las mejores lluvias de meteoros del año.

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¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto?

España será el mejor lugar para ver el eclipse solar total, ya que la franja de totalidad se extiende por toda la parte norte del país y por la isla de Mallorca. La sombra de la Luna comenzará su viaje en el Ártico, atravesará Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de llegar a la Península Ibérica, para luego continuar su recorrido hacia el Mediterráneo.

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 19.31 (hora oficial peninsular española) y la totalidad ocurrirá entre las 20.26 y las 20.29, según Star Walk.

Desde Norteamérica, el eclipse solar parcial del 12 de agosto de 2026 se verá mejor en el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos. En ninguna parte de Norteamérica se observará un eclipse solar total en esa fecha.

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¿Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas?

Las lluvias de meteoros reciben su nombre de la constelación de la que parecen provenir. Desde la perspectiva de la Tierra, las Perseidas parecen venir aproximadamente de la dirección de la constelación de Perseo, en el hemisferio norte. El evento se observará mejor en el hemisferio norte y hasta las latitudes medias del hemisferio sur.

Todo lo que necesitas para disfrutar del espectáculo es oscuridad, un lugar cómodo donde sentarte y un poco de paciencia. Los telescopios y binoculares no son necesarios; el secreto está en abarcar la mayor parte del cielo y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos treinta minutos.

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¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Para ver un eclipse solar, una de las principales recomendaciones es usar unas gafas especiales, conocidas como anteojos para eclipses, que deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, según la NASA.

Conseguir estos lentes puede no ser muy accesible, por lo que hay otras opciones. Una de ellas es la fabricación de un proyector estenopeico, que puede fabricarse a partir de materiales que pueden encontrarse en casa.

Otra forma recomendada para ver el eclipse, que no requiere tanta preparación, es utilizando un colador y ubicarse en un espacio abierto. Esta técnica improvisada consiste en colocarse de espaldas al sol, con el colador y frente a una superficie clara o cubierta con papel o cartulina blanca. Con ello, el eclipse puede verse reflejado en la superficie, a través de los agujeros.

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