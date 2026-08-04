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Naldy Saldaña rompió su silencio tras denunciar al director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, a quien acusa de haberle realizado presuntos tocamientos indebidos e intentar besarla sin su consentimiento durante un ensayo de la agrupación. La cantante aseguró que, tras comunicar lo ocurrido, no recibió el respaldo de los dueños de la orquesta, situación que finalmente la llevó a presentar su renuncia.

La exintegrante de la agrupación también reveló que decidió continuar trabajando durante varias semanas pese a la denuncia, con la esperanza de que se tomaran medidas. Sin embargo, afirmó que nada cambió y que su presunto agresor permaneció en la orquesta. "Yo consideré que había hablado muchas veces con don Óscar y no se hacía nada, solamente me decían: 'Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco'", manifestó al recordar el difícil momento que atravesó.

Naldy Saldaña rompe su silencio sobre denuncia y revela por qué decidió dejar La Bella Luz

Durante una entrevista para 'Magaly TV, la firme', Naldy Saldaña relató que la denuncia contra César Sánchez Chavesta fue presentada el 19 de junio. La cantante explicó que, pese a haber informado lo sucedido, sintió que no recibió el apoyo esperado por parte de los responsables de La Bella Luz, motivo por el que finalmente optó por renunciar, aunque aseguró que nunca fue su deseo abandonar la agrupación.

"Me siento sola, no puedo verlo, no soporto verlo. No ha cambiado nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que había hablado muchas veces con él y no se hacía nada; solamente me decían: 'Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco'", afirmó afectada.

La artista también confesó que atravesó momentos de mucha vulnerabilidad después de lo ocurrido y que no sabía a quién acudir para pedir ayuda. "No sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar, me sentía muy vulnerada en ese momento", señaló. Asimismo, indicó que, pese a la denuncia, el denunciado continuó formando parte de la agrupación, aunque aseguró que ya no volvió a acercársele.

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Naldy Saldaña muestra pruebas de los hechos denunciados

Entre lágrimas, la cantante reveló que la agresión ocurrió durante un ensayo de La Bella Luz realizado en San Juan de Lurigancho. "Él viene y me intenta besar, intenta tocar… Yo logro soltarme y él me llama. Ahora veo el video y debe ser por el miedo, porque estaba asustada. Regresé porque pensé que me iba a decir algo y me vuelve a agarrar, incluso más fuerte", relató la artista, quien aseguró que tuvo que forcejear para liberarse.

La exintegrante del grupo de Óscar Custodio también afirmó que el presunto acoso habría comenzado meses antes del incidente denunciado. "En algún momento él me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se iba a enterar", recordó. Luego añadió: "Incluso no es la primera vez. En ese mes yo evitaba ir al baño. Siempre me metía la mano", sostuvo.

La joven aseguró que nunca quiso abandonar la orquesta, pero que la falta de respaldo terminó por convencerla de renunciar. "Yo nunca me quise ir de la orquesta; por eso trabajé un mes más ahí, a pesar de todas las cosas que habían sucedido y de que no me sentía respaldada", concluyó.