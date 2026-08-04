Juan Varillas, un juez con licencia para prevaricar

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El juez Juan Gustavo Varillas Solano enfrenta un pedido de destitución del Poder Judicial desde octubre de 2024 pese a lo cual continúa administrando justicia al frente del Séptimo Juzgado Civil sub especializada de Derecho Comercial de Lima decidiendo complejos conflictos empresariales por varios millones de dólares.



El pedido de destitución fue formulado el 17 de octubre de 2024 por la Unidad de Sanción y Apelación ante el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, para que este remita la propuesta a la Junta Nacional de Justicia.



Al cabo de casi dos años, el pedido de destitución sigue en tránsito entre la burocracia de la ANC-PJ y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se suponía que la Autoridad de Control fue creada para agilizar el trabajo que realizaba la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), pero los amiguismos o hermanitos en la administración de justicia son más fuertes.

Propuesta de Destitución de la Autoridad Nacional de Control PJ

Primera suspensión

Por este mismo caso, Varillas Solano estuvo suspendido por un año en el ejercicio de sus funciones. El magistrado David Fernando Correa Castro, en su condición de Juez Superior Titular de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, mediante la Resolución N° 001 de fecha 7 de marzo del 2024, le impuso seis meses de suspensión a partir del 10 de marzo de 2024. La suspensión se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025. En ese momento, cuando ya había un pedido de destitución en su contra, fue reincorporado en el séptimo juzgado Civil de Derecho Comercial.



Esto ya es habitual en el juez de las medidas cautelares extremas. Lo suspenden por un año, hasta que la opinión pública se olvida de sus tropelías y, luego, regresa a su despacho para continuar con su práctica habitual, que todos conocen y miran, sin decir nada.

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Segunda suspensión

De acuerdo con antiguos expedientes judiciales, entre marzo de 2016 hasta mayo de 2017 también estuvo suspendido por decisión de la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El procedimiento disciplinario debió terminar con un pedido de destitución ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, de ese expediente no hay noticia hasta hoy. "No se ha perdido, está traspapelado en alguna oficina", dicen las fuentes oficiales.



La suspensión del 2016-2017 respondió a una denuncia presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital.



La resolución de suspensión argumentó "que en la resolución que otorgó la medida cautelar al Consorcio Salud Tacna se observa una motivación aparente, puesto que no habría realizado un análisis suficiente de los elementos que se deben acreditar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar)"



Asimismo, "señala que no es razonable que el juez denunciado haya aceptado el monto irrisorio de la caución juratoria pues sería insuficiente para reparar los daños que la ejecución de la cautelar produce al Estado".

Investigación en la JNJ

En junio de 2023, la ex instructora de la JNJ, María Zavala Valladares, inició una investigación disciplinaria contra Varillas Solano al tomar conocimiento por denuncias públicas de su accionar en el Séptimo Juzgado Civil-Comercial que hoy, con el cambio de Colegiado en la Junta, permanece encarpetado. El actual colegiado de la Junta ha preferido los casos políticos contra jueces y fiscales, antes que el combate a la real corrupción judicial.



De acuerdo con las fuentes judiciales, la Unidad de Sanciones solicita la destitución de Varillas por las medidas cautelares que de manera célere emitió en los casos de Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con el prófugo juez César Hinostroza, que denotaban un presunto tráfico de influencias.

Procesos penales

Este procedimiento disciplinario es paralelo a los procesos judiciales en trámite. Varillas está incluido en un proceso por presunta corrupción con embargo cautelar de sus bienes a fin de garantizar el pago de una reparación civil al Estado. Además, otro proceso por cohecho por presunta complicidad con el destituido Juan Ulises Salazar Laynes, juez del Décimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso Oncoserv. Salazar Laynes habría solicitado hasta 30 mil dólares por resolución cautelar.