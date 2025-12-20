La Contraloría General de la República advirtió que las Líneas y Geoglifos de Nasca se encuentran en una situación de “riesgo crítico” y podrían enfrentar un “deterioro irreversible” debido a la falta de medidas de conservación adecuadas. Así lo señala un informe de control en el que el órgano fiscalizador alerta que la ausencia de acciones oportunas “afecta la integridad del patrimonio cultural y pone en peligro su preservación a largo plazo”.

Según el documento, durante las inspecciones realizadas se identificaron afectaciones provocadas tanto por factores naturales como por la intervención humana. La Contraloría precisa que se constató la presencia de “procesos de erosión, escorrentías pluviales, acumulación de sedimentos y crecimiento de vegetación no controlada”, situaciones que “comprometen la estabilidad física y visual de los geoglifos”.

Asimismo, el mencionado informe advierte que en zonas próximas al mirador turístico, particularmente en figuras como La Raíz y formaciones trapezoidales, se observaron huellas de escorrentía ocasionadas por lluvias intensas, lo que “incrementa el riesgo de pérdida progresiva de las figuras” si no se adoptan medidas inmediatas. En ese contexto, el órgano de control subraya que la falta de intervención “podría generar daños irreversibles en un bien declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Otros sitios afectados

La situación no se limita únicamente a las Líneas de Nasca. Contraloría también reportó un estado crítico de conservación en otros sitios arqueológicos de la provincia, como los Geoglifos de Taruga y el complejo arqueológico Los Paredones, donde se constató ocupación informal, presencia de corrales, construcciones precarias, grafitis y acumulación de desmonte dentro de áreas intangibles.

Según la Contraloría, estas deficiencias contravienen la normativa vigente sobre protección del patrimonio cultural y evidencian falencias en la gestión, supervisión y articulación institucional, así como en la asignación de recursos para la conservación. En ese sentido, el informe exhorta a las autoridades competentes a implementar acciones inmediatas y coordinadas que permitan salvaguardar uno de los legados culturales más importantes del país y evitar su pérdida irreversible.

Informe de la Contraloría advierte riesgos en conservación de las Líneas de Nazca.

Falta de acciones y coordinación institucional

La Contraloría subraya que las condiciones advertidas contravienen la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y los compromisos asumidos por el Estado peruano en el marco de los lineamientos internacionales de protección del patrimonio. En ese sentido, enfatiza la necesidad de una acción articulada entre las entidades competentes, así como la implementación de medidas técnicas y presupuestales orientadas a la preservación de los geoglifos.

Ante este panorama, el órgano de control instó a las autoridades a adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas, a fin de evitar que el deterioro de las Líneas de Nasca y otros sitios arqueológicos se vuelva irreversible.

Plan de preservación sin ejecución por falta de financiamiento

La Contraloría también alertó que el Plan de Preservación de las Líneas de Nasca, elaborado para atender los riesgos de deterioro del sitio arqueológico, no ha sido ejecutado debido a la falta de financiamiento. Según la entidad, esta situación limita la implementación de acciones estratégicas orientadas a la conservación, monitoreo y protección del patrimonio.

El órgano de control advirtió que la ausencia de recursos para poner en marcha dicho plan agrava la vulnerabilidad de las Líneas de Nasca, ya que impide atender de manera oportuna los factores de riesgo identificados en campo. En ese contexto, reiteró la necesidad de garantizar el presupuesto requerido y fortalecer la gestión institucional para asegurar la preservación de uno de los patrimonios culturales más emblemáticos del país.

