Ciencia

La fascinación de los nazca por representar animales no solo se aprecia en sus famosas líneas

Las representaciones de su entorno natural, demuestra que la admiración Nazca por la vida silvestre iba más allá de sus enigmáticas líneas en el desierto.

Las representaciones animales de los nazca revela una fuerte conexión con la naturaleza. Foto: Geoglifo de Nazca
Las representaciones animales de los nazca revela una fuerte conexión con la naturaleza. Foto: Geoglifo de Nazca

La Cultura Nazca es reconocida en el mundo por sus misteriosas líneas dibujadas en el suelo, las cuales solo se pueden apreciar desde las alturas. Esta antigua civilización representaba diversas imágenes de la naturaleza, un mono, un cóndor, pelícano, entre otras especies. Sin embargo, estos geoglifos no son los únicos vestigios culturales. Una antigua vasija de cerámica con la imagen de un pingüino, junto a otras piezas similares, también revelan la importancia de la vida silvestre en su sociedad.

Los pobladores nazca vivieron en el desierto tropical en Ica, Perú, alrededor de los años 110 a.c y el 800 d.c. A pesar de años de investigación, los arqueólogos aún desconocen la razones detrás de sus representaciones artísticas, en especial el de las Líneas de Nazca, ya que no dejaron ningún tipo de registro histórico.

Esta vasija peruana con forma de pingüino fue elaborada por el pueblo Nazca. Foto: Museo de Arte de Chicago

Esta vasija peruana con forma de pingüino fue elaborada por el pueblo Nazca. Foto: Museo de Arte de Chicago

El misterioso pingüino de cerámica Nazca

La vasija de cerámica pintada con forma de pingüino, representa extrañamente al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), según el Instituto de Arte de Chicago, el cual lo posee en su colección. El pingüino de cerámica fue elaborado hace unos 1600 años y descubierto a finales del siglo XIX. Mide 20,8 centímetros de alto y presenta diminutas alas esculpidas y un gran pico.

Peces en cerámica entrelazados por un puente. Foto: Museo de Arte de Chicago

Peces en cerámica entrelazados por un puente. Foto: Museo de Arte de Chicago

Esta ave cruza largas distancias, hasta llega a las costas peruanas gracias a la Corriente Humboldt, que atrae las aguas gélidas desde la Antártida y enfría el mar tropical. Han prosperado en Perú durante siglos, pero ahora son vulnerables a la extinción debido al cambio climático y la invasión humana.

En el periodo que se elaboró la vasija, los antiguos pobladores de Nazca realizaban representaciones realistas de animales marinos, como una vasija en forma de langosta y varios ejemplares con formas de orcas. Los expertos no saben si el pingüino de cerámica tiene un significado en especial, pero sí podemos estar seguros, que eran muy observadores del mundo natural que los rodeaba y los animales silvestres formaban parte de su misticismo.

¿Por qué es tan especial la cerámica nazca?

Esta antigua civilización no tenía una forma de escritura como tal. Para dejar registros de sus experiencias y vivencias, recurrieron al uso de la cerámica con motivos que incluían figuras geométricas, vegetales, animales, cabezas cortadas, animales fantásticos y seres míticos. Este arte llegó inclusive a desarrollar en la creación de instrumentos musicales, entre los hallazgos se podían encontrar bombos y tambores que eran parte de sus rituales en honor a sus dioses.

La cerámica nazca era policroma, se utilizaban hasta 16 colores. Estas tonalidades se diferenciaban inmediatamente, y se podían encontrar colores como el blanco, el negro, el rojo oscuro, el amarillo, el violeta, el rosa o el naranja, entre otros. Las tintas no tenían degradación

