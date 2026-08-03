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Sociedad

Lideresas indígenas denunciarán ante la CIDH amenazas por economías ilegales en la Amazonía

Representantes amazónicas expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los riesgos que enfrentan por la expansión del narcotráfico, la minería ilegal, la tala y el tráfico de tierras en sus territorios.

Cinco lideresas indígenas amazónicas se presentarán el 4 de agosto ante la CIDH para denunciar la creciente violencia contra mujeres defensoras de tierras indígenas en Perú.
Cinco lideresas indígenas amazónicas se presentarán el 4 de agosto ante la CIDH para denunciar la creciente violencia contra mujeres defensoras de tierras indígenas en Perú. | composición LR
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Cinco lideresas indígenas amazónicas acudirán este martes 4 de agosto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el aumento de la violencia contra las mujeres defensoras de territorios indígenas debido al avance de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala y el tráfico de tierras.

La audiencia, denominada Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales, se realizará en Washington D. C. a las 2.00 p. m. (1.00 p. m. en Perú), durante el 196° Periodo de Sesiones de la CIDH. Será la primera participación del Estado peruano ante este organismo durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

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¿Quiénes participarán?

La delegación estará integrada por Teresita Antazu López, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian Shawit, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi Ismiño, del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA); Olivia Bisa Tirko, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valera Silva, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (ORGI).

Durante la audiencia, las representantes expondrán casos de amenazas, criminalización, violencia, despojo territorial y falta de protección estatal, con énfasis en los impactos diferenciados que enfrentan las mujeres indígenas que defienden sus comunidades y bosques.

"Nosotras defendemos la Amazonía; el Estado aprueba leyes que facilitan su destrucción. Venimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el respeto de nuestros derechos y territorios", señaló Kelly Valera antes de su participación.

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Exigen protección y justicia

Las organizaciones que solicitaron la audiencia —entre ellas AIDESEP, la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, la Fundación Pachamama, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Forest Peoples Programme e Instituto de Defensa Legal (IDL)— pedirán a la CIDH que recomiende al Estado peruano reforzar la protección de las defensoras indígenas.

Entre sus pedidos figuran garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural y de género, reconocer la criminalización como un factor de riesgo, respetar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y adoptar medidas frente a las economías ilegales que afectan los territorios indígenas.

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