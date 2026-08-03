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Sheyla Rojas reaparece y enciende rumores de romance tras ampay con excongresista Joaquín Ramírez: "El hombre más dulce"

¿Se volvió a enamorar? Sheyla Rojas sorprendió con romántico mensaje en sus redes sociales tras imágenes donde se le ve muy cercana a Joaquín Ramírez.

Sheyla Rojas comparte romático mensaje tras ser vinculada con Joaquín Ramírez
Sheyla Rojas comparte romático mensaje tras ser vinculada con Joaquín Ramírez | Instagram | Composición LR
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¿El amor le vuelve a sonreír? Sheyla Rojas vuelve a acaparar titulares tras ser vinculada sentimentalmente a Joaquín Ramírez, ex congresista de Fuerza Popular. La misma ex chica reality se ha encargado de encender estos rumores tras publicar un romántico mensaje que confirmaría su relación, dejando claro que ya olvidó por completo a Sir Winston.

PUEDES VER: Sheyla Rojas es ampayada muy cercana a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular que tiene graves denuncias por lavado de activos

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Sheyla Rojas reaparece con romántico mensaje tras imágenes con Joaquín Ramírez

Tras las imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego donde se ve a ambos cenando con mucha confianza, Sheyla Rojas reapareció en su cuenta de TikTok con un mensaje que para muchos de sus seguidores estaría dedicado al exsecretario del partido liderado por Keiko Fujimori.

"Te juro que en el momento en que dices 'no quieres una relación', el hombre más dulce entra en tu vida y te hace cambiar de opinión", escribió la popular Shey Shey mientras se le ve bailando al ritmo de la canción 'Treat You Better'.

Las reacciones y comentarios a este video no se hicieron esperar y los seguidores de la influencer le pidieron que piense bien las cosas porque hace solo unos meses terminó con Sir Winston. "Date tu tiempo, viaje, termina y cierra las heridas del anterior, solo así escogerás lo bueno nuevamente", "Con todos menos con Joaquín. Ahí no, mana, ahí no", "Y tú te fuiste tan lejos, aquí estaba", "Disfruta tu soltería, mujer, es lo más hermoso", son algunos de los mensajes que le dejaron.

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¿Quién es Joaquín Ramírez y cuáles son las graves denuncias en su contra?

Joaquín Ramírez, exalcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude empresarial. Una de las principales pesquisas está vinculada a la Universidad Alas Peruanas (UAP), donde la Fiscalía sostiene que habría operado una presunta red destinada a desviar recursos de la casa de estudios hacia empresas relacionadas con el excongresista.

De acuerdo con la tesis fiscal, parte de esos fondos de origen presuntamente ilícito habría servido para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. En el marco de este proceso, el Poder Judicial incorporó a Fuerza Popular como persona jurídica investigada, mientras que el Ministerio Público ejecutó allanamientos e incautaciones de bienes vinculados a Ramírez y a integrantes de su entorno familiar.

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