Sociedad

UNI lanza nueva carrera de Ingeniería: conoce la apuesta que combina inteligencia artificial y tecnología médica para transformar la salud

La Universidad Nacional de Ingeniería crea la Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica, una propuesta académica que integra electrónica, informática y aplicaciones médicas dentro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.


UNI implementará nueva carrera de Ingeniería Biomédica
UNI implementará nueva carrera de Ingeniería Biomédica | Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) aprobó la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica, adscrita a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE), como parte de su estrategia de fortalecimiento académico e innovación científica. La medida fue oficializada mediante la Resolución Rectoral N.° 3687-2025-UNI, emitida el 30 de diciembre de 2025, tras la aprobación mayoritaria de la Asamblea Universitaria.

La nueva carrera, indican, surge en un contexto de creciente demanda de soluciones tecnológicas aplicadas a la salud, donde la articulación entre ingeniería, medicina e innovación resulta clave. La Ingeniería Biomédica se orienta al desarrollo de tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes, incorporando herramientas como la inteligencia artificial, la instrumentación médica y los sistemas de monitoreo clínico, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud.

PUEDES VER: San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

lr.pe

Una formación orientada a la tecnología médica

En su pronunciamiento, la casa de estudios indicó que la carrera de Ingeniería Biomédica combina una base en matemáticas, electrónica, electricidad, telecomunicaciones e informática con aplicaciones médicas especializadas. Según apuntan, este enfoque permitirá formar profesionales capaces de diseñar, evaluar y optimizar dispositivos y sistemas tecnológicos orientados a la atención médica y a la toma de decisiones clínicas.

Desde la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se informó que la formación inicial estará centrada principalmente en la instrumentación biomédica, área estrechamente relacionada con el perfil de los ingenieros formados en la UNI. De manera progresiva, la malla curricular incorporará otros campos como biomecánica, biomateriales y tecnologías avanzadas aplicadas a la salud.

PUEDES VER: UNI enseñaría Ingeniería de Inteligencia Artificial para 2026: rector busca oficializarla en Asamblea Universitaria

lr.pe

Tecnología y alianzas estratégicas

La UNI informó a los estudiantes y público en general que cuentan con infraestructura, laboratorios especializados y un centro médico que servirán como espacios para la experimentación, el desarrollo y la validación de prototipos tecnológicos, recursos que permitirán a los estudiantes aplicar sus conocimientos en escenarios reales, "fortaleciendo la formación práctica y la investigación aplicada".

Asimismo, la universidad contempla convenios y alianzas estratégicas con instituciones del sector salud, como EsSalud, que facilitarán prácticas preprofesionales, pasantías y experiencias tempranas en entornos clínicos, reforzando el vínculo entre la formación académica y las necesidades del sistema sanitario nacional.

El decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, M.Sc. Trini Sandro Castillo Belsuzarri, destacó el alcance institucional de esta decisión. “Este avance representa una oportunidad de crecimiento académico y permitirá formar profesionales altamente especializados que contribuirán al desarrollo de tecnologías médicas seguras, eficientes y certificadas”, señaló.

