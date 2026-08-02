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La velocidad con la que aumenta la temperatura del planeta podría haber cambiado de forma significativa durante la última década. Un nuevo estudio elaborado por investigadores del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) encontró la primera evidencia estadísticamente sólida de que el calentamiento global se ha acelerado desde alrededor de 2015. El hallazgo apareció después de eliminar de los registros climáticos la influencia de fenómenos naturales, como El Niño, las erupciones volcánicas y las variaciones en la actividad solar.

Tras ese ajuste, los científicos calcularon que la Tierra registró un aumento de aproximadamente 0,35 °C por década durante los últimos diez años, frente a un ritmo inferior a 0,2 °C por década entre 1970 y 2015. Los resultados, publicados en la revista Geophysical Research Letters, surgieron de un análisis independiente de cinco de las principales bases de datos mundiales sobre temperatura y ofrecen una certeza estadística superior al 98%, lo que reduce considerablemente la posibilidad de que la aceleración responda al azar.

¿Cómo descubrieron que el calentamiento global se está acelerando?

El equipo analizó los registros de temperatura de cinco conjuntos de datos utilizados por la comunidad científica: NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth y ERA5. Cada uno emplea metodologías distintas para recopilar y procesar la información, pero todos reflejaron el mismo patrón cuando los investigadores retiraron las fluctuaciones naturales que suelen ocultar la tendencia de largo plazo.

"Ahora podemos demostrar una aceleración fuerte y estadísticamente significativa del calentamiento global desde alrededor de 2015", afirmó Grant Foster, experto estadounidense en estadística y coautor del estudio. El investigador explicó que el equipo filtró las influencias naturales conocidas para reducir el ruido presente en las observaciones y así identificar con mayor claridad la evolución real de la temperatura del planeta.

Para comprobar que el resultado fuera consistente, los autores recurrieron a dos métodos estadísticos diferentes. Uno evaluó si la curva de temperatura adquiría una pendiente cada vez mayor con el paso del tiempo, mientras que el otro dividió el registro histórico en distintos periodos para detectar de forma objetiva cuándo cambió la velocidad del calentamiento. Ambos procedimientos condujeron a la misma conclusión.

Los datos muestran un cambio claro a partir de 2015

Aunque la señal comenzó a aparecer entre 2013 y 2014, los investigadores sitúan el inicio del cambio alrededor de 2015, cuando la evidencia adquirió suficiente solidez. Después de ajustar los registros para eliminar el efecto de El Niño y del máximo de actividad solar, los años 2023 y 2024 continuaron como los dos más cálidos desde que existen mediciones instrumentales, iniciadas en 1880.

Según Stefan Rahmstorf, investigador del PIK y autor principal del trabajo, "los datos ajustados muestran una aceleración del calentamiento global desde 2015 con una certeza estadística superior al 98%, consistente en todos los conjuntos de datos analizados e independiente del método de análisis elegido". Esa coincidencia entre bases de datos desarrolladas por diferentes instituciones fortalece la confianza en los resultados obtenidos.

El estudio no identifica la causa

A pesar de la contundencia del hallazgo, los autores aclaran que la investigación no buscó determinar por qué aumentó la velocidad del calentamiento. Su objetivo consistió exclusivamente en detectar y medir el cambio observado en la tendencia de las temperaturas globales.

Los científicos señalan que los modelos climáticos ya contemplan periodos en los que el calentamiento puede intensificarse, por lo que este comportamiento resulta compatible con las simulaciones actuales. Rahmstorf advirtió además: "Si el ritmo de calentamiento de los últimos diez años continúa, el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París podría superarse de forma permanente antes de 2030. La rapidez con la que la Tierra siga calentándose dependerá, en última instancia, de la velocidad con la que reduzcamos a cero las emisiones de CO₂ procedentes de los combustibles fósiles".