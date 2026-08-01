Wilfredo Pedraza indicó que ya se ingresaron recursos para extender fallo del TC a Nadine Heredia. | Composición/LR

Wilfredo Pedraza indicó que ya se ingresaron recursos para extender fallo del TC a Nadine Heredia. | Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras la anulación del proceso por lavado de activos que permitió la libertad del exmandatario Ollanta Humala, la defensa también busca que la decisión alcance a su esposa, Nadine Heredia. Aunque el habeas corpus original benefició únicamente a Humala, el abogado Pedraza explicó que los trámites ya fueron iniciados.

"Los abogados ya han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del Tribunal Constitucional, eso me parece que va a ser inevitable", indicó Pedraza vía RPP.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En ese sentido, el letrado señaló que espera que en un plazo de días la investigación contra la ex primera dama concluya en un archivo definitivo, luego de más de diez años. Sobre la posibilidad de que regrese al país desde Brasil, donde se encuentra asilada, precisó que esa decisión dependerá exclusivamente de la familia.

La salida de Ollanta Humala

Wilfredo Pedraza detalló que el expresidente se encuentra “doblemente satisfecho” por su liberación y por haber encontrado justicia en la vía constitucional. Además, explicó que las primeras horas fueron emotivas al recibir la visita sorpresa de su hijo menor, quien llegó desde Brasil sin saber que su padre saldría de prisión.

"El encuentro tiene que haber sido intenso, muy importante, y además un aliciente para ambos. No se encontraban hace más de 15 meses", señaló el letrado, al recordar que el exmandatario permanecía detenido desde abril del año pasado.

Asimismo, el abogado indicó que la prioridad inmediata del ex jefe de Estado es la reunificación familiar, tras un periodo prolongado de separación en el que se sintió muy afectado por tener a su familia fraccionada entre Brasil y otros países. En cuanto a las consecuencias personales de estos años, Pedraza recordó que el proceso generó graves perjuicios, como prisión preventiva, embargo de bienes, allanamientos y la incautación de su vivienda.

Sobre el Tribunal Constitucional, el abogado explicó que a la justicia constitucional solo se recurre cuando se han agotado de manera definitiva todas las vías ordinarias. Sobre ello, recordó que en 2022 su defensa solicitó el archivo del proceso bajo el argumento de que los hechos investigados no constituyen delito, un pedido que fue rechazado sucesivamente por las instancias anteriores.

"Nosotros planteamos en el 2022 una excepción, le dijimos a la Corte: 'esto no es delito, archívelo', dijo 'no, hay delito'; fuimos a la sala, dijeron 'hay delito'; fuimos a la Suprema, no nos admitieron la casación, entonces teníamos legitimidad para ir a la Corte Suprema. Eso es el camino, así que bienvenida, yo diría, a la justicia constitucional que hoy responde a las cosas", indicó.

Adicionalmente, el abogado descartó por el momento un relanzamiento político del Partido Nacionalista por parte de Humala y reiteró que su atención se centra en su familia y en cerrar los procesos legales pendientes.