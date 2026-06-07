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Reportan que mesas de votación en San Marcos no se instalan por falta de personal: “No hay gente”

En el pabellón 400, solo dos de las 20 mesas asignadas se instalaron al promediar las 7.00 a. m. Algunos electores que acudieron a sufragar desde temprano se ven afectados por la ausencia de miembros de mesa.

Votación en la universidad San Marcos
Votación en la universidad San Marcos | Composición LR / Panamericana
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La falta de asistencia de miembros de mesa estaría retrasando el inicio de las votaciones de la segunda vuelta electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En el pabellón 400, solo dos de las 20 mesas asignadas se instalaron al promediar las 7.00 a. m. de este 7 de junio, según informó Panamericana Noticias. La razón detrás de esta demora sería la falta de personal necesario (mínimo tres integrantes) para instalar las mesas.

El medio mostró que en la mesa N.° 036466 solo había un miembro y, por ende, no se podía instalar. En los exteriores de este punto, un elector ya esperaba para sufragar; sin embargo, aún no podía votar debido a la falta de instalación. El ciudadano señaló que le pidieron sumarse al equipo de miembros de mesa ante la falta de personal, pero aseguró que por motivos laborales no podrá hacerlo.

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San Marcos acogerá gran cantidad de votantes

La UNMSM planea recibir a cerca de 30.000 electores este 7 de junio y es uno de los centros de votación que acogerá a más peruanos en la capital. En todo el centro universitario se distribuyeron 100 mesas de sufragio, pero solo 15 se habían instalado hasta cerca de las 7.30 a. m., según informó Canal N. A esta hora de la mañana, el recinto permanece todavía casi vacío y se espera que, conforme avance el día, los ciudadanos acudan a emitir su voto.

Los peruanos eligen este 7 de junio a su próximo presidente de la República. La segunda vuelta enfrenta a los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Los ciudadanos tienen plazo para votar desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

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