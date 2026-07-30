Ante el riesgo del fenómeno El Niño, La Libertad ejecuta 72 intervenciones para descolmatar ríos y quebradas

Las acciones abarcan 42 kilómetros y cuentan con apoyo del Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua, según el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz. | Foto: Difusión

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El Gobierno Regional de La Libertad informó que, en lo que va del año, ha desarrollado 72 intervenciones destinadas a reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Las acciones se ejecutan en distintos puntos de la región e incluyen labores de descolmatación de cauces y encauzamiento de ríos y quebradas, con el objetivo de proteger a la población y minimizar posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, los trabajos abarcan aproximadamente 42 kilómetros y cuentan con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de la Autoridad Nacional del Agua, según informó en el programa ‘Andina al Día’, de Andina Canal Online. Asimismo, exhortó a los gobiernos locales y regionales a reforzar las medidas preventivas mediante la asignación de recursos y la ejecución de obras similares.

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La Libertad identifica 47 puntos críticos y refuerza trabajos de prevención ante El Niño

Como parte de la estrategia preventiva, las autoridades regionales identificaron 47 puntos críticos susceptibles a los efectos del fenómeno de El Niño. De ese total, 46 se encuentran en el cauce del río Chicama, donde se prevé ejecutar intervenciones para reducir el riesgo de desbordes y otros eventos asociados a las precipitaciones intensas.

El funcionario también señaló la necesidad de concluir el Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos, infraestructura que permitirá conducir las aguas hacia el río Moche y disminuir el riesgo de inundaciones en la provincia de Trujillo. Además, indicó que el Gobierno Regional realiza modificaciones presupuestales para asegurar la protección de la población y mantener la conectividad en la zona norte de la región.

Gobierno regional insta a municipios y población a fortalecer acciones preventivas frente al fenómeno El Niño

Durante la entrevista, Wilfredo Águstín Díaz hizo un llamado a los gobiernos locales para priorizar inversiones en labores de descolmatación de ríos y quebradas, antes que destinar recursos principalmente a la adquisición de ayuda humanitaria. Según explicó, la prevención resulta fundamental para reducir el impacto de las emergencias provocadas por eventos climatológicos.

El subgerente también informó que continúan las acciones de preparación de la ciudadanía mediante comités de gestión del riesgo de desastres, donde se orienta a los vecinos sobre cómo actuar frente a una eventual emergencia. A ello se suma el programa "Pasito Seguro", dirigido a niños de educación inicial, que emplea actividades lúdicas para fortalecer la cultura de prevención. Tras alcanzar a cerca de 2 mil niños y padres durante el año pasado, la meta para este año es duplicar esa cifra.