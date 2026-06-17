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Hombre con muletas muere tras ser arrollado por camión de basura de la Municipalidad de San Martín de Porres

Bazán Vinces intentaba cruzar la vía tras recoger su DNI, pero al hacerlo fue embestido por el camión, que avanzó sin percatarse de su presencia. Fue llevado al hospital, donde llegó sin vida.

El hombre fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano, donde llegó sin signos vitales.
El hombre fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano, donde llegó sin signos vitales. | Composición LR | América
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Un hombre con discapacidad, identificado como Marco Antonio Bazán Vinces, de 52 años, falleció luego de ser arrollado por un camión recolector de basura en el distrito de San Martín de Porres. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Prolongación Zarumilla con el jirón Riobamba, cuando la víctima transitaba por la pista debido a que la vereda estaba cerrada por trabajos de reparación.

Según información preliminar, Bazán Vinces había salido de su vivienda para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, al regresar, se vio obligado a caminar por la calzada ante la clausura de la acera. En esas circunstancias, intentó cruzar la vía junto a una compactadora de residuos que reinició su marcha sin que el conductor advirtiera su presencia.

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Hombre fallece tras atropello

Cámaras de seguridad registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa al peatón desplazándose con apoyo de una muleta a pocos metros del vehículo pesado. Segundos después, el camión avanzó y el hombre perdió el equilibrio, por lo que quedó debajo de la unidad recolectora.

Tras el impacto, vecinos y transeúntes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Cayetano Heredia; sin embargo, llegó al establecimiento sin signos vitales, según reportes médicos.

La Policía Nacional informó que el conductor del camión fue detenido de manera preventiva mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso. Peritos de tránsito acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y evaluar factores como la visibilidad del chofer y las condiciones de la vía al momento del siniestro.

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Municipalidad se pronuncia

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Martín de Porres señaló que la unidad involucrada pertenece a la empresa privada Tecnologías Ecológicas Prisma, contratista encargada del servicio de limpieza pública en el distrito.

La comuna precisó que la empresa tiene la obligación de contar con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y activar los mecanismos de cobertura correspondientes ante daños a terceros. Asimismo, indicó que brinda acompañamiento y apoyo a los familiares de la víctima desde que se conoció el accidente.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes cuestionan las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y adultos mayores, especialmente en sectores donde las veredas permanecen cerradas por trabajos de mantenimiento.

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