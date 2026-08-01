Chile y Corea del Sur han fortalecido su alianza estratégica con la firma de múltiples pactos durante la visita del mandatario asiático, Lee Jae Myung, a Santiago, un hecho inédito en más de diez años. | Composición LR/AFP

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Chile y Corea del Sur fortalecieron su alianza estratégica tras la firma de múltiples pactos durante la visita oficial del mandatario asiático, Lee Jae Myung, a Santiago, un evento inédito en más de una década. Pese a que el diálogo abarcó comercio, innovación e inversiones, ambas naciones priorizaron la seguridad marítima y las capacidades tecnológicas como pilares fundamentales para los próximos años.

Desde el Palacio de La Moneda, Lee precisó la hoja de ruta al afirmar: "Queremos profundizar la cooperación en los sectores de defensa y construcción naval. Estamos de acuerdo en que es importante establecer una base institucional". En tanto, el presidente chileno, José Antonio Kast, destacó la trascendencia de extender este lazo hacia la Antártida e invitó formalmente a su par al continente blanco, con el objetivo de potenciar la labor científica y logística regional.

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Ambas naciones firmaron varios memorandos que abordan el combate a la pesca ilegal y el crimen organizado, además de estudios en la Antártida. Foto: AFP

¿Cómo fortalecerán Chile y Corea del Sur su cooperación en defensa marítima, astilleros e investigación polar?

Ambos países consolidaron un pacto estratégico integral mediante la firma de un memorándum entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) y la Guardia Costera del país asiático. La iniciativa conjunta aborda el combate a la pesca ilegal, la neutralización del crimen organizado e intercambios tecnológicos. "Este convenio nos permite intercambiar experiencias, tecnología e información entre marinas (…) lo que nos permitirá avanzar en espacios de cooperación de beneficio mutuo", dijo el comandante en jefe de la Armada chilena, almirante Fernando Cabrera.

En el ámbito científico, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y el Instituto Coreano de Investigación Polar (KOPRI) concretaron un tratado para expandir los estudios en el continente blanco. Esta labor potenciará a Punta Arenas como nodo logístico y aprovechará las capacidades del rompehielos Almirante Viel. Ambas naciones buscan coordinar esfuerzos técnicos y operativos en esa zona austral.

Lee Jae Myung y J.A. Kast con el vicealmirante Oxley (DIRECTEMAR), quien sostiene el acuerdo firmado con Corea del Sur. Foto: Presidencia de Chile

Por último, el sector industrial suma la participación de Hanwha Ocean en colaboración con ASMAR para modernizar astilleros nacionales dentro de la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040. La firma asiática confirmó estar "plenamente comprometida a participar en los futuros programas de submarinos y fragatas de Chile como un socio estratégico a largo plazo". El proyecto abarca transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores y capacitación profesional.

¿Por qué la alianza con Corea del Sur transformará el futuro industrial de Chile?

Los memorandos suscriptos abren paso a proyectos concretos que abarcan la modernización del Tratado de Libre Comercio y nuevas inversiones en minerales críticos como cobre y litio. Esta agenda conjunta contempla además el desarrollo de inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica y la consolidación de la investigación científica.

Para el país andino, esta asociación fortalece la industria local mediante transferencia tecnológica e impulso a la construcción de embarcaciones militares. Al mismo tiempo, reafirma a Punta Arenas como plataforma logística hacia la Antártida y resguarda el Pacífico Sur ante desafíos delictivos como la pesca ilegal y el narcotráfico.

El acuerdo trasciende las fronteras nacionales al posicionar a la nación asiática como un socio estratégico de defensa en Sudamérica. Ambas partes consolidan un vínculo iniciado en 2022 que proyecta seguridad, innovación y el compromiso de coorganizar la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en 2028.