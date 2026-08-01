Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo, Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en Matute. El cuadro sullanense logró una gran victoria por 3-1 ante Los Chankas en la fecha pasada y ahora buscará dar la sorpresa en su visita a la capital.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (domingo 2/08)

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Alianza Lima y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

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Pronóstico de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Alianza Lima sobre Alianza Atlético.

Betsson: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,05), gana Alianza Atlético (7,50)

Betano: gana Alianza Lima (1,47), empate (4,35), gana Alianza Atlético (6,90)

Bet365: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,75), gana Alianza Atlético (6,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,15), gana Alianza Atlético (7,50)

Caliente: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,20), gana Alianza Atlético (7,50)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,48), empate (4,33), gana Alianza Atlético (7,00).

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