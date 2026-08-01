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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

El partido por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan en Matute. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan en Matute. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo, Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en Matute. El cuadro sullanense logró una gran victoria por 3-1 ante Los Chankas en la fecha pasada y ahora buscará dar la sorpresa en su visita a la capital.

PUEDES VER: Poder Judicial ampara a Talía Azcárate con medidas de protección tras denuncia por violencia

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 2/08)

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Alianza Lima y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Alianza Lima sobre Alianza Atlético.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,05), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,47), empate (4,35), gana Alianza Atlético (6,90)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,75), gana Alianza Atlético (6,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,15), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,20), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,48), empate (4,33), gana Alianza Atlético (7,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
  • Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.07.26
  • Carlos Mannucci 3-1 Alianza Lima | 20.06.26

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | 24.07.26
  • Cusco 4-1 Alianza Atlético | 18.07.26
  • Alianza Atlético 3-2 Pirata | 10.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.06.26
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo | 19.06.26
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