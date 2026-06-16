“Si no estuviéramos nosotras, ¿quién lucharía?”: defensoras del agua exigen acciones urgentes al próximo gobierno

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Representantes de organizaciones sociales, indígenas y ambientales de diez regiones del país anunciaron la conformación de un espacio de articulación nacional para defender las fuentes de agua y exigieron al próximo gobierno adoptar medidas urgentes frente a problemas como la contaminación, la minería, la tala ilegal, los derrames de petróleo, el narcotráfico y la escasez hídrica. El pronunciamiento se realizó tras un encuentro que reunió a 25 lideresas de Arequipa, Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Junín y Lima en la ciudad de Iquitos.

“Si no estuviéramos nosotras, ¿quién lucharía?”, afirmó Mari Luz Canaquiri, presidenta de la federación Huaynakana Kamatahuara Kana, al cierre de la reunión. La lideresa destacó el papel que desempeñan las mujeres en la protección de ríos, lagos, lagunas y otros ecosistemas amenazados por actividades que afectan la calidad y disponibilidad del agua en distintos puntos del país.

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Un movimiento que une experiencias de la costa, sierra y selva

El encuentro se desarrolló los días 10 y 11 de junio como parte del evento 'Nosotras, agua y futuro', organizado por la federación de mujeres kukama kukamiria Huaynakana Kamatahuara Kana y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Durante las jornadas, las participantes compartieron experiencias de defensa ambiental vinculadas al río Marañón, el lago Titicaca, la Reserva Nacional de Salinas, las lagunas amenazadas por el proyecto Conga, el río Ucayali, La Oroya y las zonas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, entre otros casos.

Las lideresas también intercambiaron estrategias para fortalecer la protección de las fuentes hídricas y consolidar redes de apoyo entre organizaciones de distintas regiones. Como resultado, acordaron impulsar un trabajo conjunto que permita visibilizar los conflictos relacionados con el acceso al agua y reforzar la defensa de los territorios.

“Impulsamos un movimiento nacional de mujeres que día a día defienden las fuentes de agua en zonas amazónicas, andinas y costeras. Contra muchas barreras, nosotras estamos liderando la defensa del agua, sin la cual la humanidad no podría vivir”, manifestó Soraya Poma, presidenta de la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca.

Llamado al próximo gobierno

Las defensoras aprovecharon el encuentro para dirigir un mensaje a las autoridades que asumirán funciones desde el 28 de julio. En una declaración conjunta, demandaron acciones concretas para enfrentar los impactos que generan diversas actividades sobre las fuentes de agua en el país.

“Desde la ciudad de Iquitos, hacemos un llamado colectivo a las próximas autoridades que estarán en el Gobierno y les exigimos que dejen de mirar para otro lado frente a la problemática del agua: la contaminación, la minería, la tala ilegal, el narcotráfico, los derrames de petróleo, la escasez. Todo eso está pasando ahora mismo en nuestras fuentes de agua”, expresó Kelly Valera, presidenta de la Organización Regional de Guardia Indígena del pueblo Shipibo Konibo.

Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales, respaldó esa demanda y recordó los impactos que dejó el derrame de petróleo de Ventanilla en 2022. “Es hora de que el Estado actúe frente a esta realidad, que asuman el compromiso con el agua y que respeten nuestros derechos”, señaló.

Al concluir el encuentro, las participantes reafirmaron su decisión de mantener la articulación nacional y continuar con la defensa de los recursos hídricos en sus territorios. “Anunciamos que seguiremos caminando juntas, seguiremos luchando por nuestros pueblos, por nuestras comunidades, por nuestras familias”, indicaron.