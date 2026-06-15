HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Roberto Sánchez exige reconteo de votos, Keiko Fujimori viaja y Congreso acelera leyes | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones no óptimas: las metas del Perú para cerrar la brecha al 2050

Aunque millones de hogares tienen conexión, el acceso al agua sigue siendo una deuda pendiente cuando el servicio no llega con calidad ni continuidad. La nueva política aprobada por el Gobierno fija metas al 2050 para enfrentar esa brecha.

Más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones no óptimas y millones más aún enfrentan brechas en saneamiento.
Más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones no óptimas y millones más aún enfrentan brechas en saneamiento. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno aprobó una nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, una estrategia para reorganizar la forma en que el país enfrenta una deuda histórica: que millones de peruanos no solo accedan al servicio, sino que reciban agua en condiciones seguras y sostenibles.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida llega cuando las cifras muestran que el reto ya no pasa solo por ampliar cobertura. Según información oficial, más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones que no son consideradas óptimas, una realidad que sigue afectando la salud y la calidad de vida de miles de familias.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?

lr.pe

La brecha también tiene un costo económico. En marzo, datos de Sunass revelaron que más de 700.000 personas en Lima y Callao sin conexión a la red pública pagan hasta seis veces más por acceder al agua que quienes sí cuentan con el servicio. En promedio, destinan S/1.406 adicionales al año para cubrir una necesidad básica.

Ante ese escenario, el Estado plantea una hoja de ruta de largo plazo para orientar proyectos, inversiones y acciones del sector durante las próximas décadas. La apuesta es que el acceso al agua deje de medirse solo por obras ejecutadas y empiece a evaluarse por la calidad real del servicio que reciben los usuarios.

La estrategia también busca articular el trabajo entre distintos niveles de gobierno y ordenar las intervenciones bajo una misma dirección, para reducir brechas que persisten tanto en zonas urbanas como rurales.

PUEDES VER: Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

lr.pe

El problema ya no es solo llevar agua: el reto ahora es que sea segura y continua

Durante años, gran parte del avance del sector se ha medido por conexiones instaladas o por cobertura alcanzada. Pero tener una conexión no necesariamente significa contar con agua segura todos los días.

Por eso, la nueva estrategia incorpora que el servicio tenga continuidad, calidad, confiabilidad y que además pueda mantenerse en el tiempo. Eso incluye mirar desde dónde se obtiene el recurso hídrico, cómo se gestionan las fuentes de agua, cómo operan los sistemas y qué tan preparados están para responder a problemas de infraestructura o crecimiento poblacional.

También incorpora un enfoque territorial, con el objetivo de evitar que los proyectos avancen de manera aislada y sin responder a necesidades concretas de cada zona.

Otro punto que aparece como prioridad es fortalecer a quienes prestan el servicio para mejorar la operación y reducir problemas que hoy afectan directamente a los usuarios, como interrupciones frecuentes o dificultades para mantener estándares de calidad.

PUEDES VER: Precio del dólar hoy, lunes 15 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

lr.pe

Las metas al 2050 apuntan a duplicar el acceso a servicios seguros y mejorar el tratamiento de aguas residuales

La política establece objetivos concretos para medir avances durante los próximos años. En agua potable, la meta es elevar el acceso gestionado de manera segura del 20,7% al 70,5% hacia el año 2050.

En saneamiento, el objetivo es pasar del 34,7% al 70,2%. Además, se busca incrementar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%.

Las cifras muestran que el desafío no será menor, ya que alcanzarlas implicará sostener inversiones durante varios gobiernos, priorizar proyectos y mejorar la coordinación entre entidades responsables.

PUEDES VER: Más de 700.000 peruanos sin agua potable pagan 6 veces más: destinan S/1.406 extra al año

lr.pe

La política también busca ordenar programas y recursos bajo una visión común para evitar duplicidades y generar mejores condiciones para ejecutar obras e intervenciones donde todavía existen mayores carencias.

La política ya está aprobada; ahora queda ver si las metas llegan a convertirse en cambios reales. El desafío será reducir una brecha que todavía obliga a millones de personas a convivir con servicios deficientes o acceso limitado al agua.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

Desborde de aguas residuales deja tres familias damnificadas y decenas de comerciantes afectados en Piura

LEER MÁS
Más de 20 años sin agua potable: cerca de 15.000 vecinos de Piura reclaman agilizar proyecto integral para acceder a este recurso

Más de 20 años sin agua potable: cerca de 15.000 vecinos de Piura reclaman agilizar proyecto integral para acceder a este recurso

LEER MÁS
Brecha hídrica persiste en el país: Midagri y UNALM firman convenio con la Junta de Usuarios Rímac para reforzar la gestión del agua

Brecha hídrica persiste en el país: Midagri y UNALM firman convenio con la Junta de Usuarios Rímac para reforzar la gestión del agua

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, lunes 15 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 15 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 14 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 14 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?

Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?

LEER MÁS
Yape 2025: así puedes retirar dinero en efectivo en los cajeros BCP desde la app y sin tarjeta

Yape 2025: así puedes retirar dinero en efectivo en los cajeros BCP desde la app y sin tarjeta

LEER MÁS
El MTC impulsa la modernización portuaria en el Perú con la aprobación de nuevo plan: mejorará su competitividad con Chile y Brasil

El MTC impulsa la modernización portuaria en el Perú con la aprobación de nuevo plan: mejorará su competitividad con Chile y Brasil

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025