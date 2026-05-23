Mujeres indígenas en Perú reciben reconocimiento por su labor en la protección ambiental y el sostenimiento de comunidades rurales | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

Mujeres indígenas en Perú reciben reconocimiento por su labor en la protección ambiental y el sostenimiento de comunidades rurales | Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

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Desde las alturas de Ayacucho hasta la Amazonía de Loreto, mujeres indígenas han convertido el conocimiento ancestral en una herramienta para enfrentar sequías, pérdida de bosques y exclusión histórica. Sus iniciativas protegen territorios, preservan culturas originarias e impulsan economías comunitarias en regiones donde las brechas todavía golpean con fuerza a las mujeres rurales.

Ese trabajo, construido durante décadas y muchas veces lejos de los reflectores, fue reconocido este año con la condecoración 'Orden al Mérito de la Mujer', otorgada por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP), en el marco del Día Nacional de la Mujer Indígena u Originaria.

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Condecoración se realizó este 18 de mayo por el Día de la Mujer Indígena

Las homenajeadas provienen de Junín, Ayacucho, Loreto y Ucayali. Sus trayectorias muestran distintas formas de resistencia: desde la recuperación de tecnologías ancestrales para asegurar agua hasta la defensa de territorios amazónicos, la preservación de lenguas, el arte tradicional y la autonomía económica femenina.

Entre las homenajeadas destacan las hermanas Marcela, Magdalena, Lidia y Victoria Machaca Mendieta, de Ayacucho, conocidas como las “criadoras de agua”. En una región afectada por la escasez hídrica, recuperaron la ancestral técnica de siembra y cosecha de agua, que permite almacenar lluvias y recuperar ecosistemas.

Desde 1991, mediante la Asociación Bartolomé Aripaylla, impulsaron la construcción de más de 100 lagunas artificiales en comunidades altoandinas. Su trabajo combina saberes agronómicos y andinos, y hoy es considerado una alternativa frente a la crisis climática.

La Amazonía también estuvo representada por lideresas que han dedicado su vida a defender la cultura y el territorio. Olinda Silvano Inuma, artista shipibo-konibo, ha llevado el arte kené a espacios nacionales e internacionales como forma de memoria, identidad y resistencia frente a la discriminación.

Junto a ella fue reconocida Liz Chicaje Churay, lideresa bora vinculada a la defensa de territorios amenazados por actividades ilegales en Loreto. También fue distinguida Avita Celeste Taricuarima Dreyfus, del pueblo kukama-kukamiria, por su aporte científico y académico a la preservación de la memoria, la lengua y los conocimientos de su comunidad. El reconocimiento alcanzó además a Rosalía Adela Clemente Tacza, de Junín, por su labor en favor de los derechos de las mujeres rurales.

Más allá de la ceremonia, la condecoración vuelve a poner en agenda el rol de las mujeres indígenas en la protección ambiental y el sostenimiento de las comunidades rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres representan el 50,4% de la población peruana, aunque aún enfrentan barreras para acceder a educación, participación política y oportunidades económicas.

La Orden al Mérito de la Mujer, creada en 2003, reconoce a mujeres por su liderazgo y aporte social. Las candidatas son postuladas por instituciones u organizaciones civiles, evaluadas por un comité especializado y sometidas a votación ciudadana en categorías de derechos humanos, medio ambiente, cultura, ciencia y liderazgo comunitario.

Rosalía Adela Clemente Tacza

Lideresa indígena de Junín y defensora de los derechos de las mujeres rurales. Nació en Chala y ha impulsado el movimiento agrario y la igualdad de género. Fue presidenta de la Federación Agraria Regional de Junín (FAREJ) y del Consejo Regional de la Mujer. En 2016 recibió el Premio por la Paz del MIMP. Participa en espacios nacionales e internacionales sobre educación intercultural, agrobiodiversidad y cambio climático. Actualmente preside la Confederación Nacional Agraria (CNA).

Liz Chicaje Churay

Lideresa indígena del pueblo bora, originaria de la Amazonía de Loreto, reconocida por su defensa del territorio y la conservación ambiental. Ha impulsado la protección de bosques y ríos mediante procesos organizativos comunitarios. Su mayor logro fue la creación del Parque Nacional Yaguas en 2018, que protege más de dos millones de hectáreas. En 2021 recibió el Goldman Environmental Prize por su labor en defensa de la Amazonía.

Lidia Machaca Mendieta

Lideresa indígena de Ayacucho e ingeniera agrónoma, integrante de la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA), creada en 1991 en Quispillaccta. Se incorporó en 1998 y es vicepresidenta comunal de Unión Potrero. Trabaja junto a sus hermanas en el desarrollo local y la gestión del territorio, promoviendo saberes andinos y la organización comunitaria.

Marcela Machaca Mendieta

Ingeniera agrónoma y cofundadora de la ABA, nacida tras los estragos del Fenómeno El Niño en los años 90. Desde su dirección impulsa la siembra y cosecha de agua mediante lagunas altoandinas. Este modelo ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente y replicado como buena práctica frente al cambio climático.

Victoria Machaca Mendieta

Lideresa indígena de Ayacucho e integrante de la ABA, donde trabaja desde hace más de 27 años como responsable de campo. Su labor está vinculada a la recuperación de la agricultura campesina andina. La experiencia de la asociación ha contribuido a la construcción de más de 170 lagunas en Quispillaccta.

Magdalena Machaca Mendieta

Ingeniera agrónoma y lideresa indígena de Ayacucho, cofundadora de la ABA. Desde la dirección de la organización ha impulsado la siembra y cosecha de agua como respuesta comunitaria. El modelo ha trascendido fronteras y ha sido replicado en países como Costa Rica, Guatemala y próximamente en México frente a la sequía.

Olinda Silvano Inuma De Arias

Artista shipibo-konibo de Ucayali y maestra del kené, arte ancestral aprendido de su familia que ha dedicado a preservar como identidad y resistencia cultural. Su obra ha sido exhibida en Rusia, Alemania, Canadá y España. En Lima impulsó colectivos de mujeres artesanas y fortaleció la identidad shipibo-konibo. Fue presidenta de la asociación AYLLU y promueve derechos culturales indígenas.

Avita Celeste Taricuarima Dreyfus

Lideresa kukama-kukamiria de Loreto y estudiante de Biología en la UNAP, integra ciencia y saberes ancestrales para proteger la Amazonía. Su investigación se centra en la calidad del agua y la contaminación de ríos como el Nanay y el Marañón, evidenciando impactos en ecosistemas y comunidades. Ha sido reconocida por el Explorers Club 50 (Clase 2026) por su aporte a la ciencia y conservación ambiental.

Datos

Del total de personas que se autoidentifican como indígenas en el Perú, más del 51% son mujeres, lo que significa que aproximadamente tres millones integran este grupo.



A la fecha, el MIMP ha otorgado la 'Orden al Mérito de la Mujer' a cerca de 500 mujeres a nivel nacional, promoviendo nuevos referentes para las generaciones actuales y futuras.