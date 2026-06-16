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Sociedad

Detienen a dos hermanos tras abandonar el cuerpo sin vida de una adulta mayor en el Callao

La víctima había presentado una denuncia por amenazas meses antes. La Policía investiga las circunstancias de su fallecimiento y los antecedentes que rodean el caso.

Ambos detenidos abandonaron el cadáver a pocos metros de su vivienda.
Ambos detenidos abandonaron el cadáver a pocos metros de su vivienda. | Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos hermanos acusados de abandonar el cadáver de una mujer en la vía pública del Callao. Los intervenidos fueron identificados como Carlos Rebosio Luna y José Manuel Rebosio Luna, quienes fueron captados trasladando y arrastrando el cuerpo de Beatriz Teodora Quijandría Díaz, de 67 años, hasta un pasaje cercano a su vivienda.

Según información policial, el hallazgo ocurrió la madrugada del lunes, alrededor de las 4.55 a. m., en las inmediaciones del asentamiento humano Rugia. Las investigaciones preliminares señalan que Carlos Rebosio Luna salió primero de su vivienda para verificar que no hubiera personas transitando por la zona. Segundos después, regresó al inmueble y, junto con su hermano José Manuel, retiró el cuerpo de la mujer.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos trasladaron el cadáver por algunos metros y lo abandonaron en la cuadra 6 del jirón Arica. Tras tomar conocimiento del hecho, agentes policiales cercaron la vivienda ubicada en el jirón Áncash, desde donde habría sido sacada la víctima, e iniciaron un operativo para ubicar a los presuntos implicados.

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Capturan a hermanos tras operativo en asentamiento humano Rugia

La primera intervención se realizó dentro de la vivienda investigada, donde fue detenido Carlos Rebosio Luna, de 57 años. Paralelamente, efectivos policiales desplegaron un operativo por diversos puntos del asentamiento humano Rugia, logrando capturar a José Manuel Rebosio Luna, de 60 años, cuando se encontraba en el jirón Loreto.

Mientras se efectuaban las detenciones, especialistas de Criminalística realizaron las primeras diligencias en la escena y recolectaron evidencias que permitieran esclarecer lo ocurrido. Ambos hermanos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones.

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Víctima había denunciado amenazas meses antes

La fallecida fue identificada como Beatriz Teodora Quijandría Díaz, una ama de casa que residía en la zona. Según informó la Policía, la mujer había presentado una denuncia el pasado 27 de abril en la Comisaría del Callao contra un sujeto que habría incumplido medidas de protección dictadas a su favor.

De acuerdo con los registros policiales, el denunciado se habría acercado a la víctima pese a las restricciones vigentes y la habría amenazado. Este antecedente forma parte de las líneas de investigación que actualmente evalúan los agentes encargados del caso.

Criminalística realiza pruebas en vivienda intervenida

Durante la noche del lunes, peritos de Criminalística ingresaron a la vivienda ubicada en el jirón Áncash para efectuar pruebas de luminol y otras diligencias forenses destinadas a detectar posibles rastros biológicos vinculados a la muerte de la mujer.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que busca determinar las causas y circunstancias exactas del fallecimiento. Las autoridades señalaron que los resultados de las pericias serán remitidos al Ministerio Público, entidad que definirá las acciones legales correspondientes contra los detenidos.

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