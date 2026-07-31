Proyecto Haku Wiñay culminó en Puerto Ocopa fortaleciendo el desarrollo productivo y los emprendimientos rurales en Satipo

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Con una ceremonia protocolar que reunió a autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, así como a cientos de familias usuarias, el proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai – Núcleo Ejecutor Central (NEC) Puerto Ocopa, ejecutado por FONCODES y liderado por el coordinador del proyecto, ingeniero Ulises Aucatoma Huarancca, culminó exitosamente su intervención en la provincia de Satipo, consolidando importantes avances en el fortalecimiento de las capacidades productivas y el desarrollo económico de los hogares rurales.

La actividad contó con la participación de autoridades comunales, representantes del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), de la Unidad Territorial Junín – La Merced de FONCODES, directivos del NEC Puerto Ocopa, representantes de instituciones públicas, empresas aliadas, el equipo técnico del proyecto, usuarios e invitados especiales, quienes resaltaron los logros alcanzados durante los tres años de ejecución del proyecto.

Durante la ceremonia se presentaron los principales resultados obtenidos, destacándose la implementación de tecnologías productivas, el fortalecimiento de los emprendimientos rurales inclusivos y las acciones orientadas a mejorar la seguridad alimentaria, incrementar los ingresos familiares y promover un desarrollo sostenible en las comunidades intervenidas.

Se presentó tecnologías productivas y mejoras en seguridad alimentaria. Foto: difusión.

Asimismo, los asistentes recorrieron la Feria de Emprendimientos Rurales, donde las familias usuarias exhibieron productos y servicios desarrollados gracias al proyecto, así como los avances alcanzados en las Viviendas Productivas. La exposición puso en evidencia el esfuerzo, la innovación y el compromiso de los emprendedores rurales.

Como parte del programa también se realizó la premiación de las mejores Viviendas Productivas, Emprendimientos Rurales, el Mejor Stand de la Feria y de los ganadores del concurso "Míster Gallo / Miss Gallina Criolla", iniciativas que incentivaron la innovación, la competitividad y la mejora continua entre las familias usuarias.

Además, se premió a los mejores emprendimientos rurales y se reconoció la gestión de la alcaldesa Digna Sucari. Foto: difusión.

Destacó el liderazgo de la alcaldesa Digna Sucari Maldonado

Uno de los momentos más importantes de la ceremonia fue el reconocimiento a la gestión de la alcaldesa del distrito de Río Tambo, Digna Sucari Maldonado, cuyo liderazgo y permanente articulación institucional resultaron fundamentales para la ejecución del proyecto Haku Wiñay en Puerto Ocopa. Su respaldo permitió fortalecer el trabajo coordinado entre FONCODES, el Núcleo Ejecutor Central, las instituciones aliadas y las comunidades beneficiarias, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos trazados y al desarrollo productivo de cientos de familias rurales.

Durante el acto protocolar también se suscribió el Acta de Cierre del Proyecto y se otorgó un reconocimiento especial a los directivos del Núcleo Ejecutor Central, al equipo técnico, a los gobiernos locales, a las instituciones públicas, a las empresas aliadas y a las organizaciones que contribuyeron al éxito de la intervención.

El evento contó con la participación del presidente del NEC, Damián Nando Bántico Soto; la secretaria, Benigna Senia Cristóbal Tomás; la tesorera, Fabiola Paucar Azua; la fiscal, Marleni Bautista Berrocal; el supervisor del proyecto, ingeniero Iván Vidal Chanca; el coordinador del proyecto, ingeniero Ulises Aucatoma Huarancca; y el director de la Estación Experimental Agraria INIA Pichanaki, Dante Luis Juscamaita Palomino.

Con esta ceremonia, el proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai concluyó su intervención dejando capacidades instaladas, emprendimientos fortalecidos y familias mejor preparadas para generar mayores oportunidades de desarrollo económico y bienestar, contribuyendo al desarrollo sostenible de la provincia de Satipo.

[PUBLIRREPORTAJE]