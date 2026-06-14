HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Indecopi multa a Bitel con más de S/51.000 por ofrecer descuento para toda la vida universitaria que solo duró 6 meses

Indecopi impuso una multa total de 9.28 UIT y ordenó la inscripción de Bitel en el Registro de Infractores, además del cese de la campaña publicitaria cuestionada.

Bitel recibe sanción económica por publicidad engañosa.
Bitel recibe sanción económica por publicidad engañosa. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, mediante la Resolución N.º 033-2026/CCD-Indecopi, sancionó a Bitel con más de S/51.000 por una campaña publicitaria dirigida a estudiantes universitarios que ofrecía un descuento del 50% en planes postpago bajo la promesa de mantenerse durante todos sus estudios. El procedimiento se originó tras la denuncia presentada por, que cuestionó la veracidad del alcance de la promoción difundida en plataformas digitales y acciones presenciales en universidades.

La evaluación del caso determinó que el mensaje publicitario generaba en los consumidores la expectativa de un beneficio prolongado equivalente a varios años de estudios superiores. No obstante, durante la investigación se acreditó que el descuento real tenía una vigencia limitada de seis meses, evidenciando una diferencia sustancial entre lo anunciado y las condiciones efectivas de la oferta.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

Indecopi sanciona a Bitel por publicidad engañosa

El análisis de la autoridad concluyó que las piezas difundidas en redes sociales no consignaban de forma clara la vigencia de la promoción ni las restricciones necesarias para acceder al beneficio. Esta omisión resultó relevante considerando que la campaña estuvo dirigida a un público universitario expuesto de manera constante a publicidad digital.

Asimismo, se verificó que la difusión en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, sumada a activaciones en centros de estudio, incrementó la exposición del mensaje, reforzando una percepción de beneficio extendido que no se ajustaba a las condiciones reales de la oferta.

PUEDES VER: Indecopi multó a inmobiliarias con más de S/3 millones por infringir derechos de consumidores: ¿cómo evitar ser víctima?

lr.pe

¿De cuánto fue la multa impuesta a Bitel?

Como consecuencia del procedimiento, el Indecopi impuso a Bitel una multa principal de 5.59 UIT por actos de engaño. Adicionalmente, aplicó multas por infracciones al principio de legalidad vinculadas a cinco piezas publicitarias específicas, detalladas de la siguiente manera: 1.02 UIT por la pieza publicitaria N.º 1, 0.74 UIT por la pieza N.º 2, 0.60 UIT por la pieza N.º 3, 0.59 UIT por la pieza N.º 4 y 0.74 UIT por la pieza N.º 5.

En total la compañía móvil recibió un total de 9.28 UIT, aproximadamente S/51.040. Además dispuso la inscripción de la empresa en el Registro de Infractores del Indecopi y ordenó el cese inmediato y definitivo de la campaña publicitaria cuestionada, así como de cualquier anuncio que no consigne de forma clara la vigencia, condiciones y restricciones de las promociones ofrecidas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Cuidado! Ver el Mundial 2026 en webs piratas podría poner en riesgo tu información, alerta Indecopi

¡Cuidado! Ver el Mundial 2026 en webs piratas podría poner en riesgo tu información, alerta Indecopi

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso de vuelo y ordena devolver costo de pasaje a cliente afectado

Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso de vuelo y ordena devolver costo de pasaje a cliente afectado

LEER MÁS
Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

LEER MÁS
Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’ EN VIVO HOY: minuto a minuto de la concentración de simpatizantes por regiones, medidas de las autoridades, acciones de la Policía Nacional y más

Marcha ‘La toma de Lima’ EN VIVO HOY: minuto a minuto de la concentración de simpatizantes por regiones, medidas de las autoridades, acciones de la Policía Nacional y más

LEER MÁS
Gobierno oficializa nuevo esquema nacional de inmunización: incorpora 5 vacunas y un anticuerpo monoclonal

Gobierno oficializa nuevo esquema nacional de inmunización: incorpora 5 vacunas y un anticuerpo monoclonal

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
¿Tienes mascota? Este distrito de Lima Metropolitana ofrecerá atención veterinaria gratuita este domingo 14 de junio

¿Tienes mascota? Este distrito de Lima Metropolitana ofrecerá atención veterinaria gratuita este domingo 14 de junio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025