EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

El MORFIUS X-Rotor destaca por su capacidad de recuperarse y reutilizarse, reduciendo costos operativos y ofreciendo una alternativa eficaz ante los ataques combinados. | Foto: LM

El MORFIUS X-Rotor destaca por su capacidad de recuperarse y reutilizarse, reduciendo costos operativos y ofreciendo una alternativa eficaz ante los ataques combinados. | Foto: LM

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Estados Unidos dio a conocer MORFIUS X-Rotor, un innovador sistema antidrones desarrollado por Lockheed Martin que promete cambiar la forma de enfrentar los ataques masivos con vehículos aéreos no tripulados (UAV). A diferencia de las defensas tradicionales, este dispositivo utiliza microondas de alta potencia (HPM) para inutilizar electrónicamente más de 50 drones en un solo vuelo, sin necesidad de lanzar misiles o emplear munición convencional.

El nuevo sistema fue presentado durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, donde la compañía destacó que MORFIUS X-Rotor fue diseñado para responder a la creciente amenaza de los enjambres de drones utilizados en conflictos recientes, como la guerra en Ucrania y las operaciones militares en Oriente Medio. Además de su capacidad de neutralización, el equipo puede recuperarse tras la misión y reutilizarse, reduciendo considerablemente el costo de cada operación.

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¿Cómo funciona MORFIUS X-Rotor?

A diferencia de los sistemas de defensa aérea convencionales, que requieren destruir físicamente cada objetivo mediante misiles o proyectiles, MORFIUS X-Rotor emplea microondas de alta potencia para atacar los sistemas electrónicos de los drones enemigos.

La energía electromagnética emitida por el sistema interfiere con los componentes electrónicos de las aeronaves no tripuladas, provocando que pierdan el control o queden completamente inutilizadas. Esta tecnología permite neutralizar múltiples objetivos de forma simultánea, lo que resulta especialmente eficaz frente a ataques coordinados con decenas de drones.

Capaz de neutralizar más de 50 drones en una sola misión

Según Lockheed Martin, el sistema puede inutilizar más de 50 UAV enemigos en un único vuelo, convirtiéndose en una alternativa de bajo costo frente a los interceptores tradicionales.

Otra de sus principales ventajas es que MORFIUS X-Rotor puede ser recuperado y reutilizado una vez finalizada la misión, una característica que disminuye significativamente el costo por derribo y mejora la sostenibilidad operativa en escenarios de combate prolongados.

Compatible con cualquier sistema de defensa

Uno de los aspectos que más destaca el fabricante es la flexibilidad del sistema. MORFIUS X-Rotor no depende de un radar o sensor específico para detectar sus objetivos, por lo que puede integrarse con prácticamente cualquier arquitectura existente de sensores, mando y control.

Esta interoperabilidad facilita su incorporación tanto en sistemas nacionales de defensa aérea como en redes multinacionales, sin necesidad de instalar nuevos radares de control de tiro.

Una respuesta a la amenaza de los enjambres de drones

El desarrollo de MORFIUS X-Rotor forma parte de la estrategia del Departamento de Guerra de Estados Unidos para reforzar la defensa frente a la rápida expansión de drones comerciales adaptados con fines militares.

Las experiencias obtenidas en conflictos recientes han demostrado que pequeños drones de bajo costo pueden saturar las defensas convencionales, localizar objetivos estratégicos o ejecutar ataques de precisión por una fracción del precio de los sistemas diseñados para interceptarlos.

Este escenario ha impulsado el desarrollo de armas de energía dirigida, como los láseres y las microondas de alta potencia, capaces de neutralizar múltiples amenazas con un costo operativo mucho menor.

Lockheed Martin acelera las pruebas y la fabricación

La compañía estadounidense confirmó que ya trabaja en la fabricación de los primeros prototipos de MORFIUS X-Rotor y de su carga útil de microondas de alta potencia para acelerar su entrada en servicio.

El sistema ya ha sido sometido a pruebas de vuelo, interceptación y letalidad en Arizona, California y Oklahoma, mientras que una nueva campaña de ensayos está prevista en los próximos meses. Lockheed Martin señala que esta versión se basa en una familia de sistemas HPM cuyos primeros demostradores comenzaron a volar en 2017, lo que reduce los riesgos tecnológicos del programa y acelera su desarrollo operativo.