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Violencia no para en Fiestas Patrias: asesinan a suboficial de la PNP en licorería de Pisco

Los agresores dispararon múltiples veces contra el establecimiento, hiriendo fatalmente al policía mientras brindaba seguridad en el lugar. Un segundo agente resultó herido en el ataque.

Suboficial de la Policía Nacional asesinado a plena luz del día
Suboficial de la Policía Nacional asesinado a plena luz del día | Foto: composición LR
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Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra la licorería Punto Callao, ubicada en la avenida Las Américas, en Pisco (Ica), y causaron la muerte del suboficial de tercera de la Policía Nacional Carlos Audel Núñez Pérez, de 31 años.

Los disparos se registraron alrededor de las 00.06 a. m. de este martes 29 de julio, durante la madrugada del feriado por Fiestas Patrias. Núñez Pérez brindaba seguridad en el establecimiento al momento del atentado.

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Según información preliminar difundida por medios locales, los atacantes llegaron hasta el frontis del negocio, dispararon en varias oportunidades y huyeron a toda velocidad.

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Uno de los proyectiles alcanzó al efectivo policial, quien cayó herido frente al local. Personas que se encontraban en la zona lo auxiliaron y trasladaron en una mototaxi al Hospital EsSalud de Pisco.

El personal médico confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Cámaras registraron el ataque

Cámaras de seguridad de la licorería registraron el momento en que la motocicleta pasó frente al establecimiento y uno de sus ocupantes disparó en varias oportunidades contra el local.

Núñez Pérez se encontraba en el frontis del negocio junto a otro efectivo policial. De acuerdo con reportes preliminares difundidos por medios locales, el segundo agente resultó herido durante el ataque.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no había emitido un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud.

Policía recoge evidencias

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acordonaron la escena para recoger casquillos, revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y recabar otros elementos que permitan identificar a los responsables.

Los investigadores analizan las grabaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el móvil del asesinato.

Medios de la región señalaron que ambos policías brindaban seguridad al establecimiento y que el negocio habría afrontado amenazas relacionadas con un presunto caso de extorsión.

Estas versiones aún no han sido confirmadas por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público y forman parte de las hipótesis que se investigan.

Asesinato ocurre tras anuncios sobre seguridad

El asesinato del suboficial ocurrió menos de 24 horas después del primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, quien situó a la inseguridad ciudadana como la principal prioridad de su gestión para el periodo 2026-2031.

Durante su discurso ante el Congreso, la mandataria anunció que destinará recursos extraordinarios para enfrentar el crimen organizado, la extorsión y el sicariato.

También informó que, en los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo del control del orden interno en coordinación con la Policía Nacional.

La jefa de Estado afirmó, además, que su gobierno impulsará la modernización tecnológica de la PNP mediante la interconexión de sistemas de videovigilancia, plataformas de inteligencia artificial para mapear el delito y centros de comando de respuesta rápida.

"Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal", sostuvo durante su intervención.

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