Mauricio Arnillas, nuevo ministro de Vivienda de Keiko Fujimori, fue sentenciado por lesiones culposas

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Bajo la lupa. El nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Keiko Fujimori, Mauricio Arnillas, fue sentenciado por causar lesiones graves y abandonar a un amigo tras un accidente ocurrido en 1996. Este hecho ha sido reconocido por el propio ministro. Como parte de la condena, Arnillas recibió una pena suspendida de un año. Según su versión, en 2009 se emitió una resolución que lo absolvió. La sentencia figura en su declaración jurada presentada como nuevo titular del Ministerio de Vivienda.

“Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.