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Indecopi multa a organizadora de Meet & Greet con más de S/280.000 por no presentar a Messi en partido amistoso Inter Miami vs. Universitario

Además de la sanción económica, Sound Music deberá devolver el dinero a los consumidores afectados tras incumplir servicios en evento que prometía conocer a Lionel Messi.

Empresa anunció a los asistentes la ausencia del Lionel Messi al Meet & Greet durante el evento.
Empresa anunció a los asistentes la ausencia del Lionel Messi al Meet & Greet durante el evento. | Foto: composición LR
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Indecopi sancionó a Sound Music Entertainment S.A.C. con un total de 50.94 UIT, equivalente a aproximadamente S/280.170, por incumplimientos detectados en el Meet & Greet de Lionel Messi organizado durante la visita del Inter Miami al Perú en enero de 2025 para el partido amistoso contra Universitario de Deportes. Mediante la Resolución Final n.° 013-2026/CC3, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 concluyó que la expectativa de conocer al astro argentino influyó en la decisión de compra de los asistentes.

La sanción se distribuyó entre la empresa, que recibió una multa de 35.47 UIT, y su gerente general, Jahyr Andre Prada Whiltimbury, quien fue multado con 15.47 UIT por no adoptar las medidas necesarias para evitar los incumplimientos detectados en los servicios ofrecidos a los consumidores.

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Indecopi detectó fallas en los servicios ofrecidos durante el Meet & Greet que prometía conocer a Lionel Messi

El caso se originó en enero de 2025, durante la realización del Meet & Greet asociado al evento “Duelo Apuesta Total: Inter Miami CF vs. Universitario”. Según la resolución, los asistentes fueron informados de la ausencia de Lionel Messi recién al llegar a la actividad, pese a que las comunicaciones previas habían generado expectativas sobre la presencia del futbolista argentino en la experiencia ofrecida.

La investigación también identificó otros incumplimientos relacionados con los beneficios ofrecidos a los participantes. Entre ellos, se verificó que la empresa reemplazó la cena anunciada por un servicio de coffee break y que no informó oportunamente el horario del Meet & Greet. Asimismo, la Comisión concluyó que no se devolvió el valor proporcional de las entradas a todos los consumidores afectados, pese a que el servicio no fue brindado en las condiciones ofrecidas.

Empresa deberá reembolsar a consumidores afectados por la ausencia de Lionel Messi en Meet & Greet

Además de las multas impuestas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ordenó a Sound Music Entertainment S.A.C. devolver el dinero correspondiente a los beneficios que no fueron brindados a 42 consumidores afectados. La medida correctiva deberá cumplirse en un plazo de 15 días hábiles. Cabe mencionar que la resolución quedó firme debido a que la empresa no presentó una apelación contra la decisión de la Comisión del Indecopi.

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