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¡Cuidado! Ver el Mundial 2026 en webs piratas podría poner en riesgo tu información, alerta Indecopi

Las plataformas que ofrecen supuestas transmisiones gratuitas o de bajo costo podrían contener un sistema malicioso capaz de afectar los dispositivos o comprometer la información personal y financiera.

Indecopi alerta peligros por ver Mundial 2026 en páginas no autorizadas
Indecopi alerta peligros por ver Mundial 2026 en páginas no autorizadas | Foto: Indecopi
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó el 11 de junio y millones de aficionados mantienen la expectativa por seguir cada encuentro. Para no perderse los partidos, algunos optan por acceder a páginas web y servicios de streaming pirata; sin embargo, esto podría poner en riesgo su información personal, según una alerta emitida por el Indecopi.

La institución explicó que este tipo de eventos deportivos de gran audiencia suelen ser aprovechados por delincuentes cibernéticos para atraer usuarios hacia sitios ilegales que ofrecen supuestas transmisiones gratuitas o de bajo costo. Muchas de estas plataformas muestran enlaces engañosos o aplicaciones no autorizadas que pueden contener software malicioso capaz de afectar los dispositivos o comprometer la información personal y financiera.

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¿Cómo disfrutar el Mundial 2026 de forma segura?

Para evitar ser víctima de esta estafa cibernética, el organismo brindó las siguientes recomendaciones a los usuarios:

  • Acceder a los partidos únicamente a través de canales y plataformas oficiales o autorizadas.
  • Evitar ingresar a páginas que prometan acceso gratuito a todas las transmisiones del Mundial.
  • No descargar aplicaciones o programas de procedencia desconocida para acceder a los partidos.
  • Desconfiar de enlaces compartidos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea o páginas de origen desconocido para ver los partidos.
  • No proporcionar datos personales, contraseñas o información bancaria en sitios web no confiables.
  • Mantener actualizados los sistemas de seguridad y antivirus de los dispositivos.

El Indecopi recordó que detrás de cada transmisión deportiva existe una inversión importante en derechos audiovisuales, infraestructura y producción. “Por ello, optar por servicios legales no solo garantiza una mejor experiencia para el usuario, sino que también contribuye al desarrollo de la industria creativa y deportiva”, señaló la entidad.

Más de 500 bloqueos en 2025

Como parte de la lucha contra la piratería digital, la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi dispuso el bloqueo de 555 sitios web ilegales en 2025 que difundían o retransmitían sin autorización contenidos protegidos por el derecho de autor, entre ellos películas, series, música, programas de ordenador y eventos deportivos, incluidos partidos de fútbol.

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