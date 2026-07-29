Celebración por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú | Foto: composición LR

Celebración por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú | Foto: composición LR

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realiza este martes 29 de julio en la avenida Brasil, en el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia es encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y cuenta con la participación de las principales autoridades del Estado, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El protocolo oficial comenzó a las 10.00 a. m. con los honores a la jefa de Estado, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, a las 10.15 a. m., se dio inicio al tradicional desfile cívico-militar, que se extenderá hasta aproximadamente la 1.00 p. m. con la participación de delegaciones de las instituciones castrenses y policiales.

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