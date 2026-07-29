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🔴 En vivo: Previas a la Gran Parada Militar 2026 del gobierno de Keiko Fujimori | La República | #29xLR

Sociedad

Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil

La ceremonia oficial por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú reúne al Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en el tradicional recorrido por la avenida Brasil.

Celebración por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú
Celebración por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú | Foto: composición LR
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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realiza este martes 29 de julio en la avenida Brasil, en el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia es encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y cuenta con la participación de las principales autoridades del Estado, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El protocolo oficial comenzó a las 10.00 a. m. con los honores a la jefa de Estado, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, a las 10.15 a. m., se dio inicio al tradicional desfile cívico-militar, que se extenderá hasta aproximadamente la 1.00 p. m. con la participación de delegaciones de las instituciones castrenses y policiales.

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Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 minuto a minuto

08:13
29/7/2026

Rutas alternas para transporte público

Hacia el centro de Lima. Los vehículos deberán circular por:

Avenida Salaverry

Jirón Washington

Avenida Alfonso Ugarte

Hacia Magdalena. La ruta alterna será:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Bolivia

Paseo de la República

Avenida 28 de Julio

Avenida Salaverry

Hacia el Callao. Los desvíos comprenderán:

Avenida Grau

Paseo de la República

Avenida 28 de Julio

Jirón Washington

Avenida Venezuela

Del Callao hacia el centro y sur de Lima. Los vehículos deberán transitar por:

Jirón Carhuaz

Avenida Bolivia

Paseo de la República

Avenida Grau

08:11
29/7/2026

Desvíos del AeroDirecto Sur por Desfile Cívico Militar

Los buses provenientes del aeropuerto Jorge Chávez circularán por:

Calle Alfonso Ugarte (Magdalena)

Calle Salaverry

Desde ese punto iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo.

08:11
29/7/2026

Desvíos del corredor Rojo por Desfile Cívico Militar

Corredor Rojo (Servicio 204)

Circulará de manera temporal por:

Avenida Javier Prado

Avenida Sánchez Carrión

Avenida La Marina

El desvío se aplicará en ambos sentidos.

08:09
29/7/2026

Desvíos del corredor Morado por Desfile Cívico Militar

Corredor Morado (Servicio 404)

No llegará a la avenida Brasil. El recorrido finalizará en el Óvalo Grau, donde iniciará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.

07:56
29/7/2026

Desvíos por cierre de la avenida Brasil

Para garantizar el desarrollo del desfile, se aplicará un cierre total de la avenida Brasil y de las vías aledañas en Jesús María y Pueblo Libre. Las restricciones comprenderán las zonas cercanas al Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar previsiones y utilizar rutas alternas durante la jornada. Entre las vías sugeridas figuran las avenidas:

- Sucre

- Tingo María

- Salaverry

- General Vivanco

- Venezuela

- Arica

- Alfonso Ugarte

- Guzmán Blanco

07:52
29/7/2026

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026?

La Gran Parada Militar 2026 comenzará a las 10:15 a. m., luego de las actividades protocolares que se iniciarán desde las 10:00 a. m. con los honores a la presidenta, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional. El desfile se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 p. m..

07:46
29/7/2026

¿Dónde ver la Gran Parada Militar 2026 EN VIVO desde Perú?

Puedes seguir la Gran Parada Militar 2026 EN VIVO a través de la cobertura especial de La República, con el minuto a minuto y las principales incidencias del desfile. Además, la transmisión oficial está disponible por TVPerú Noticias y Radio Nacional del Perú en televisión, radio y plataformas digitales.

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