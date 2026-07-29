Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil
La ceremonia oficial por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú reúne al Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en el tradicional recorrido por la avenida Brasil.
- ¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más
La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 se realiza este martes 29 de julio en la avenida Brasil, en el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia es encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y cuenta con la participación de las principales autoridades del Estado, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El protocolo oficial comenzó a las 10.00 a. m. con los honores a la jefa de Estado, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, a las 10.15 a. m., se dio inicio al tradicional desfile cívico-militar, que se extenderá hasta aproximadamente la 1.00 p. m. con la participación de delegaciones de las instituciones castrenses y policiales.
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Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 minuto a minuto
Rutas alternas para transporte público
Hacia el centro de Lima. Los vehículos deberán circular por:
Avenida Salaverry
Jirón Washington
Avenida Alfonso Ugarte
Hacia Magdalena. La ruta alterna será:
Avenida Alfonso Ugarte
Avenida Bolivia
Paseo de la República
Avenida 28 de Julio
Avenida Salaverry
Hacia el Callao. Los desvíos comprenderán:
Avenida Grau
Paseo de la República
Avenida 28 de Julio
Jirón Washington
Avenida Venezuela
Del Callao hacia el centro y sur de Lima. Los vehículos deberán transitar por:
Jirón Carhuaz
Avenida Bolivia
Paseo de la República
Avenida Grau
Desvíos del AeroDirecto Sur por Desfile Cívico Militar
Los buses provenientes del aeropuerto Jorge Chávez circularán por:
Calle Alfonso Ugarte (Magdalena)
Calle Salaverry
Desde ese punto iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo.
Desvíos del corredor Rojo por Desfile Cívico Militar
Corredor Rojo (Servicio 204)
Circulará de manera temporal por:
Avenida Javier Prado
Avenida Sánchez Carrión
Avenida La Marina
El desvío se aplicará en ambos sentidos.
Desvíos del corredor Morado por Desfile Cívico Militar
Corredor Morado (Servicio 404)
No llegará a la avenida Brasil. El recorrido finalizará en el Óvalo Grau, donde iniciará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.
Desvíos por cierre de la avenida Brasil
Para garantizar el desarrollo del desfile, se aplicará un cierre total de la avenida Brasil y de las vías aledañas en Jesús María y Pueblo Libre. Las restricciones comprenderán las zonas cercanas al Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar previsiones y utilizar rutas alternas durante la jornada. Entre las vías sugeridas figuran las avenidas:
- Sucre
- Tingo María
- Salaverry
- General Vivanco
- Venezuela
- Arica
- Alfonso Ugarte
- Guzmán Blanco
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026?
La Gran Parada Militar 2026 comenzará a las 10:15 a. m., luego de las actividades protocolares que se iniciarán desde las 10:00 a. m. con los honores a la presidenta, el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional. El desfile se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 p. m..
¿Dónde ver la Gran Parada Militar 2026 EN VIVO desde Perú?
Puedes seguir la Gran Parada Militar 2026 EN VIVO a través de la cobertura especial de La República, con el minuto a minuto y las principales incidencias del desfile. Además, la transmisión oficial está disponible por TVPerú Noticias y Radio Nacional del Perú en televisión, radio y plataformas digitales.