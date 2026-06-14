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Sociedad

Custer con 25 pasajeros cae al río Chancay en la zona altoandina de la provincia de Huaral

Las labores de rescate se complican por la geografía de la zona y, hasta el momento, no hay un balance oficial de heridos o víctimas en el incidente.

Un accidente de cúster con aproximadamente 25 pasajeros se registró el 14 de junio, al caer al río Chancay, en Acos, provincia de Huaral. Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar.
Un accidente de cúster con aproximadamente 25 pasajeros se registró el 14 de junio, al caer al río Chancay, en Acos, provincia de Huaral. Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar. | Foto: difusión/Andina/Composición LR
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Una custer que transportaba aproximadamente a 25 pasajeros cayó este domingo 14 de junio al río Chancay, a la altura del kilómetro 85 de la carretera Alberto Fujimori, en el distrito de Acos, ubicado en la zona altoandina de la provincia de Huaral. El accidente movilizó a equipos de emergencia, personal de rescate y autoridades locales hacia el lugar para atender a los afectados y evaluar la magnitud del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo retornaba hacia la ciudad de Huaral cuando sufrió el accidente y terminó precipitándose al cauce del río. Las circunstancias que provocaron la caída aún son materia de investigación.

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Equipos de rescate y autoridades se desplazan a la zona

Tras conocerse la emergencia, unidades de rescate y personal especializado fueron enviados al sector para iniciar la búsqueda y el auxilio de los ocupantes de la unidad. Debido a las características geográficas de la zona y la dificultad de acceso, la atención se desarrolla con apoyo de diversas instituciones.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre posibles heridos o víctimas, mientras continúan las acciones de rescate en el área afectada.

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