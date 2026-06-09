El siniestro dejó una persona fallecida y 7 heridos. | Composición LR | Difusión

El siniestro dejó una persona fallecida y 7 heridos. | Composición LR | Difusión

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Un fatal accidente de tránsito ocasionado por un triple choque entre un bus de transporte público, una combi y una camioneta se registró en la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 19, en Carabayllo, alrededor de las 7.30 p. m. del último lunes 8 de junio.

El hecho dejó una persona fallecida y otros siete pasajeros heridos. El incidente movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a efectivos de la Policía Nacional del Perú, que atendieron la emergencia.

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Un fallecido y siete heridos en accidente

Testigos aseguran que uno de los vehículos habría tenido problemas con los frenos, lo que propició el impacto entre las unidades. Asimismo, los transeúntes señalaron que los accidentes de tránsito en la zona son frecuentes.

El fiscal de turno del Ministerio Público llegó a la zona del siniestro para ordenar el levantamiento del cadáver. El caso está a cargo de la comisaría de El Progreso, donde se evaluarán las circunstancias del choque para determinar las responsabilidades de los conductores implicados.

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