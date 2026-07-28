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🔴 Juramentación de Keiko Fujimori con Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y Pedro Salinas | La República | #28xLR

Economía

Oficial | Monto de Pensión 65 aumentará a S/700 para adultos mayores en pobreza extrema, anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

La presidenta Keiko Fujimori anunció un notable aumento en el programa Pensión 65 durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

Esta medida forma parte de una política destinada a fortalecer la protección económica de los ciudadanos más vulnerables.
Esta medida forma parte de una política destinada a fortalecer la protección económica de los ciudadanos más vulnerables. | Foto: composición LR
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Durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori anunció un importante incremento en el programa Pensión 65. La mandataria informó que el monto del subsidio bimestral se duplicará, pasando de S/ 350 a S/ 700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, como parte de una política que busca fortalecer la protección económica de esta población vulnerable.

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