Oficial | Monto de Pensión 65 aumentará a S/700 para adultos mayores en pobreza extrema, anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación
La presidenta Keiko Fujimori anunció un notable aumento en el programa Pensión 65 durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.
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Durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori anunció un importante incremento en el programa Pensión 65. La mandataria informó que el monto del subsidio bimestral se duplicará, pasando de S/ 350 a S/ 700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, como parte de una política que busca fortalecer la protección económica de esta población vulnerable.
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