Keiko Fujimori fue rechazada en el Congreso y las calles

Mientras Fujimori juraba como presidenta de la República, congresistas de la oposición y ciudadanos protestaban en su contra. Foto: composición LR

Mientras Fujimori juraba como presidenta de la República, congresistas de la oposición y ciudadanos protestaban en su contra. Foto: composición LR

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Keiko Fujimori fue rechazada tanto en el Congreso como en distintas regiones del país el mismo día de su primer mensaje a la Nación. Congresistas de la oposición se retiraron del hemiciclo con fotografías de los fallecidos en las protestas sociales, mientras que en Arequipa y Juliaca cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir justicia y desconocer la legitimidad del nuevo gobierno.

En Lima, las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación abandonaron el hemiciclo minutos antes del discurso presidencial. El vocero Ernesto Zunini defendió la decisión de su bancada. "No queremos mensajes, queremos actos y respuestas concretas", afirmó. La diputada Indira Huilca, por su parte, señaló que buscaba "recoger la voz de las víctimas asesinadas por el Estado".

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Fuera del hemiciclo, Roberto Sánchez encabezó una movilización frente al Palacio de Justicia. Ahí se reunieron familiares de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, junto a víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori. La senadora Mirtha Vásquez confirmó en sus redes sociales que, tras el retiro del Congreso, se sumó a esta movilización en rechazo al gobierno.

El rechazo a Keiko Fujimori no se limitó a la capital. En Arequipa y Juliaca, familiares de fallecidos y heridos en las protestas contra Dina Boluarte también salieron a marchar. Los manifestantes coincidieron en un reclamo común: no habrá reconciliación posible sin sanción para los responsables de las muertes durante la represión policial.

Las protestas en Arequipa

Un grupo de aproximadamente 20 personas marchó este 28 de julio por el centro de Arequipa. Los manifestantes partieron de la Plaza de España y llegaron hasta la Plaza de Armas. Portaron banderas amarillas con la leyenda "No a Keiko" y el rostro de la mandataria.

Yesenia Neira, vocera del Frente Patriótico de Arequipa, encabezó la movilización. La dirigente calificó como ilegítimo al nuevo gobierno y anunció que su colectivo no reconoce a Fujimori como presidenta. "Estaremos vigilantes a los actos dictatoriales que podría cometer Keiko Fujimori, así como a los actos de corrupción", declaró a La República.

Durante la marcha, los manifestantes exhibieron una figura de una rata de casi 3 metros, de color marrón, como símbolo de rechazo al gobierno entrante. También expresaron su respaldo a las movilizaciones realizadas en Lima ese mismo día y pidieron justicia para las personas fallecidas durante las protestas de 2022 y 2023.

El Frente Patriótico cuestionó, además, la desactivación de equipos especiales de fiscales, entre ellos el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Para los manifestantes, esta medida dificulta que las familias que perdieron a un ser querido logren acceder a justicia.

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Las protestas en Juliaca

En Puno, los familiares de los fallecidos en las protestas de 2023 rechazaron el llamado a la reconciliación que hizo Keiko Fujimori durante su mensaje presidencial. Los deudos condicionaron cualquier acercamiento con el nuevo gobierno a la derogatoria de todas las leyes pro impunidad, en particular la ley 32735, que impide que la justicia ordinaria investigue a policías y militares.

Pedro Samillán, hermano del médico Marco Antonio Samillán, quien murió por un impacto de bala el 9 de enero de 2023 cerca del aeropuerto de Juliaca, cuestionó las contradicciones del nuevo gobierno. "No puede haber reconciliación si no hay sanción para los militares y policías que mataron a nuestros seres queridos. No entendemos a esa señora porque por un lado pide diálogo, pero después saca leyes a favor de los militares para que sigan actuando con impunidad", sostuvo.

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Segundo Mamani Arias, herido por perdigones durante las protestas, también rechazó cualquier diálogo con el Ejecutivo. "Lo único que espero es que los que me dispararon perdigones en mi cabeza terminen presos. A mí me destruyeron la vida. No soy una persona normal y lo mínimo que deseo es que los responsables paguen su mal actuar con cárcel", relató. El herido remarcó que no confía en las palabras de la nueva mandataria.

El Frente de Organizaciones Populares Amador Núñez recordó que Fuerza Popular respaldó desde el Parlamento al gobierno de Dina Boluarte durante la represión de las protestas. "Cree que los puneños somos tontos. Tenemos memoria. Vamos a apoyar en todo a los familiares de los asesinados. Este gobierno es cómplice tácito de todo lo que sucedió en el Perú", denunció el colectivo.