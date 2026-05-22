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Su esfuerzo tuvo recompensas. El peruano David Rivera López, de 19 años, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. El joven se unirá a la institución para cumplir su sueño de cursar materias vinculadas a la ingeniería espacial y, en un futuro, trabajar en la NASA.

Su historia revela un camino de sacrificio y disciplina, ya que proviene de una familia de Villa El Salvador que lo sacó adelante a través de la venta de muebles. Actualmente, su familia se siente orgullosa de él y del camino que emprenderá en el extranjero en busca de sus metas.

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Talento peruano

Rivera es un joven aplicado que destacó desde muy temprano por su habilidad para los números y la ciencia. En su hogar, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, conserva medallas que ganó en diversos concursos de matemáticas y física, así como las que obtuvo en competencias internacionales en las que dejó el nombre del Perú en lo más alto.

Su inteligencia y esfuerzo obtuvieron el respaldo de su madre, quien hizo hasta lo imposible para apoyarlo en su formación y sus participaciones. Según contó a ATV Noticias, en algún momento incluso tuvo que hacer rifas para costear los gastos que las competencias demandaban. "Como nos dedicamos a la venta de camas, se me ocurrió rifar una cama queen", señaló.

Trabajará con científicos

El joven ahora se prepara para incorporarse a la Universidad de Michigan, donde no solo llevará cursos de pregrado, sino que trabajará de la mano con un grupo de científicos para solucionar la pérdida de señal que sufren los cohetes en el espacio.

Además, Rivera contó que la institución lo ha admitido a un grupo de honores reservado para un sector específico del alumnado, lo que le permitirá llevar cursos de posgrado durante su estadía en la casa de estudios. A partir de su experiencia, destacó la inteligencia de los peruanos y pidió a las autoridades invertir más en tecnología y educación para seguir promoviendo nuevos talentos.

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