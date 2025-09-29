HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Turismo

Turismo peruano arrasa en los World Travel Awards 2025: fue elegido como Mejor destino líder, Culinario y Cultural de Sudamérica

Perú obtuvo cuatro premios en los World Travel Awards 2025, consolidándose como un referente del turismo en Sudamérica. Machu Picchu volvió a destacar como la mejor atracción turística de la región.

Perú ha ganado el título de Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards 2025 por duodécima vez. Foto: composiciónLR/Andina
Perú ha ganado el título de Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards 2025 por duodécima vez. Foto: composiciónLR/Andina

Perú reafirma su posición como potencia turística en Sudamérica tras arrasar en los World Travel Awards 2025, celebrados el 27 de septiembre en Cancún, México. Nuestra nación fue reconocida en cuatro categorías clave, reflejando su riqueza cultural, excelencia gastronómica y liderazgo como destino turístico global.

Durante la gala regional de estos prestigiosos galardones, Perú fue elegido como Mejor Destino Líder de Sudamérica, Mejor Destino Culinario, Mejor Destino Cultural, y además, Machu Picchu fue nombrado como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica. Estos reconocimientos posicionan al país entre los destinos más admirados del mundo, según la industria internacional de los viajes.

Perú gana Mejor Destino Líder, Culinario y Cultural en los World Travel Awards 2025

En esta edición de los World Travel Awards 2025, Perú se impuso en categorías altamente competitivas. Fue distinguido como Mejor Destino Líder de Sudamérica, un premio que destaca su infraestructura turística, conectividad aérea, servicios de primer nivel y diversidad de experiencias para viajeros internacionales.

La cocina peruana también brilló con luz propia. El país fue galardonado por duodécima vez como Mejor Destino Culinario de Sudamérica, consolidando su prestigio global gracias a su variedad de sabores, fusión de culturas y presencia de reconocidos chefs que han posicionado a la gastronomía peruana como una de las más influyentes del mundo.

Además, el reconocimiento como Mejor Destino Cultural de Sudamérica también se nos fue otorgado por décima ocasión, y por tercer año consecutivo. Este premio subraya el valor de su historia milenaria, la riqueza de sus tradiciones vivas, y su vasto legado arqueológico, con joyas patrimoniales como Cusco, Arequipa y el Valle Sagrado.

Machu Picchu es elegido como Mejor Atracción Turística

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el anuncio de Machu Picchu como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica 2025, título que ha ganado por octavo año consecutivo. La ciudadela inca, Patrimonio Mundial de la Humanidad, continúa siendo un símbolo de identidad nacional y un motor fundamental del turismo en Perú.

Este año, Machu Picchu compitió con algunos de los destinos más emblemáticos del continente, entre ellos:

  • Cataratas del Iguazú (Argentina/Brasil)
  • Cristo Redentor (Brasil)
  • Desierto de Atacama (Chile)
  • Parque Nacional Torres del Paine (Chile)
  • Salto Ángel (Venezuela)
  • Parque Nacional Tayrona (Colombia)
  • Ciudad Mitad del Mundo (Ecuador)
  • Glaciar Perito Moreno (Argentina)
  • Santuario de Las Lajas (Colombia)

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards, creados en 1993, reconocen la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. Conocidos como los 'Oscar del Turismo', estos galardones establecen el estándar de calidad global y son considerados el mayor distintivo de prestigio en el rubro.

Las votaciones son realizadas por profesionales del sector y por el público, otorgando legitimidad y alto impacto a los resultados. Cada edición regional premia a los destinos y servicios más sobresalientes del continente, previo a la gran final mundial.

La edición 2025 de los WTA Sudamérica se realizó el 27 de septiembre en Cancún, y reunió a líderes del turismo, autoridades gubernamentales y representantes de empresas del sector. El evento coincidió con el Día Mundial del Turismo, lo que le dio aún más visibilidad a los países y destinos galardonados.

Notas relacionadas
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

LEER MÁS
Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina, según ranking de Time Out 2025: Perú no aparece

Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina, según ranking de Time Out 2025: Perú no aparece

LEER MÁS
Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Eres fan de las aventuras? Visita el impresionante mirador Taytamaki en Tarapoto

¿Eres fan de las aventuras? Visita el impresionante mirador Taytamaki en Tarapoto

LEER MÁS
Cañón de Autisha: ¿cómo llegar y qué actividades puedes realizar en este lugar a 3 horas de Lima?

Cañón de Autisha: ¿cómo llegar y qué actividades puedes realizar en este lugar a 3 horas de Lima?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Represión policial contra la prensa: periodistas fueron agredidos y hostigados durante cobertura en marcha de la 'Generación Z'

Cultura Jurídica imparten jueces a escolares de Caylloma

Reniec emite DNI electrónico gratis en octubre 2025: quiénes pueden obtenerlo y en qué sedes

Turismo

Fiesta de San Juan 2025 en Perú: cuándo se celebra, origen, historia y por qué es una tradición clave en la selva

¿Dónde se come mejor en Arequipa este 2025? Descubre los 10 imperdibles de la Ciudad Blanca

Esta ciudad del Perú se alista para inaugurar el primer cementerio de mascotas en el país: su capacidad es de 500 animales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Represión policial contra la prensa: periodistas fueron agredidos y hostigados durante cobertura en marcha de la 'Generación Z'

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota