Turismo peruano arrasa en los World Travel Awards 2025: fue elegido como Mejor destino líder, Culinario y Cultural de Sudamérica

Perú ha ganado el título de Mejor Destino Culinario de Sudamérica en los World Travel Awards 2025 por duodécima vez. Foto: composiciónLR/Andina

Perú reafirma su posición como potencia turística en Sudamérica tras arrasar en los World Travel Awards 2025, celebrados el 27 de septiembre en Cancún, México. Nuestra nación fue reconocida en cuatro categorías clave, reflejando su riqueza cultural, excelencia gastronómica y liderazgo como destino turístico global.

Durante la gala regional de estos prestigiosos galardones, Perú fue elegido como Mejor Destino Líder de Sudamérica, Mejor Destino Culinario, Mejor Destino Cultural, y además, Machu Picchu fue nombrado como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica. Estos reconocimientos posicionan al país entre los destinos más admirados del mundo, según la industria internacional de los viajes.

Perú gana Mejor Destino Líder, Culinario y Cultural en los World Travel Awards 2025

En esta edición de los World Travel Awards 2025, Perú se impuso en categorías altamente competitivas. Fue distinguido como Mejor Destino Líder de Sudamérica, un premio que destaca su infraestructura turística, conectividad aérea, servicios de primer nivel y diversidad de experiencias para viajeros internacionales.

La cocina peruana también brilló con luz propia. El país fue galardonado por duodécima vez como Mejor Destino Culinario de Sudamérica, consolidando su prestigio global gracias a su variedad de sabores, fusión de culturas y presencia de reconocidos chefs que han posicionado a la gastronomía peruana como una de las más influyentes del mundo.

Además, el reconocimiento como Mejor Destino Cultural de Sudamérica también se nos fue otorgado por décima ocasión, y por tercer año consecutivo. Este premio subraya el valor de su historia milenaria, la riqueza de sus tradiciones vivas, y su vasto legado arqueológico, con joyas patrimoniales como Cusco, Arequipa y el Valle Sagrado.

Machu Picchu es elegido como Mejor Atracción Turística

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el anuncio de Machu Picchu como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica 2025, título que ha ganado por octavo año consecutivo. La ciudadela inca, Patrimonio Mundial de la Humanidad, continúa siendo un símbolo de identidad nacional y un motor fundamental del turismo en Perú.

Este año, Machu Picchu compitió con algunos de los destinos más emblemáticos del continente, entre ellos:

Cataratas del Iguazú (Argentina/Brasil)

Cristo Redentor (Brasil)

Desierto de Atacama (Chile)

Parque Nacional Torres del Paine (Chile)

Salto Ángel (Venezuela)

Parque Nacional Tayrona (Colombia)

Ciudad Mitad del Mundo (Ecuador)

Glaciar Perito Moreno (Argentina)

Santuario de Las Lajas (Colombia)

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards, creados en 1993, reconocen la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. Conocidos como los 'Oscar del Turismo', estos galardones establecen el estándar de calidad global y son considerados el mayor distintivo de prestigio en el rubro.

Las votaciones son realizadas por profesionales del sector y por el público, otorgando legitimidad y alto impacto a los resultados. Cada edición regional premia a los destinos y servicios más sobresalientes del continente, previo a la gran final mundial.

La edición 2025 de los WTA Sudamérica se realizó el 27 de septiembre en Cancún, y reunió a líderes del turismo, autoridades gubernamentales y representantes de empresas del sector. El evento coincidió con el Día Mundial del Turismo, lo que le dio aún más visibilidad a los países y destinos galardonados.