Perú ha sido nominado entre los mejores destinos turísticos del mundo en los 'Oscars' del Turismo y Lonely Planet. | Foto: composición LR/Andean Great Treks/World Travel Awards

El Perú vuelve a estar en el centro de la atención mundial tras recibir nuevas nominaciones que destacan su riqueza cultural y natural. Nuestro país ha sido nuevamente considerado en los World Travel Awards 2025, conocidos como los “Óscar del Turismo”, además de figurar en la prestigiosa guía turística Lonely Planet como uno de los 26 mejores destinos turísticos del mundo.

Con respecto a los World Travel Awards 2025, el Perú compite en diversas categorías que reconocen su patrimonio cultural, natural y gastronómico. Votar por el país sudamericano podría contribuir a que vuelva a consolidarse entre las naciones más destacadas y beneficiadas en el sector turístico. Por otro lado, Lonely Planet también ha incluido al Perú en su prestigiosa lista de los 26 mejores destinos para visitar en el mundo, reforzando su posición como uno de los lugares más atractivos para los viajeros internacionales.

La página del World Travel Awards para votar por Perú como uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Foto: World Travel Awards

¿Cómo votar por el Perú en los premios World Travel Awards 2025?

Las votaciones para los World Travel Awards 2025 comenzaron hoy y estarán abiertas hasta el 26 de octubre de 2025, fecha límite para apoyar al Perú en todas sus categorías a través del portal oficial del certamen. La gala de premiación se llevará a cabo el 6 de diciembre en Baréin, donde se conocerá si nuestro país logra coronarse una vez más como uno de los principales destinos turísticos del planeta.

En la edición mundial de los WTA 2025, Perú participa en las siguientes categorías:

Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura

Destino Líder Culinario del Mundo

Destino Líder Cultural del Mundo

Mejor Atracción Turística del Mundo: Machu Picchu

Destino Líder del Mundo

Destino Líder Verde del Mundo

Destino Líder de Cruceros del Mundo

Destino Líder de Ciudad Patrimonio del Mundo: Lima

Mejor Oficina de Turismo del Mundo: Promperú

¿Cuántos galardones ha ganado el Perú en el World Travel Awards?

El Perú acumula 25 galardones en la historia de los World Travel Awards, consolidándose como un referente global del turismo. Ha sido distinguido 12 veces como Mejor Destino Culinario del Mundo (2012–2019, 2021–2024), título que lo coloca como potencia gastronómica. También ha sido Mejor Destino Cultural del Mundo en seis ediciones (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024).

Por su parte, Machu Picchu —ícono del turismo nacional— fue reconocida seis veces como Mejor Atracción Turística del Mundo (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024). Asimismo, Lima recibió el premio a Mejor Destino de Ciudad Patrimonio del Mundo en 2023, reafirmando su valor histórico y arquitectónico.

¿Por qué el Perú ha sido reconocido dentro del top “Best in Travel 2026”

El buen momento del turismo peruano no se limita a los WTA. La prestigiosa guía de viajes Lonely Planet incluyó recientemente al Perú en su lista “Best in Travel 2026”, donde figura entre los 26 destinos más recomendados del mundo. La publicación destaca la riqueza cultural, natural y gastronómica del país, así como su compromiso con un turismo sostenible y auténtico.

Lonely Planet resalta que el Perú ofrece una experiencia que va más allá de Machu Picchu, invitando a los viajeros a descubrir lugares como la Amazonía, Huaraz y Arequipa, así como las rutas gastronómicas de Lima. También subraya los avances en infraestructura, como los nuevos aeropuertos de Lima y Huaraz, y los nuevos circuitos turísticos en Machu Picchu, que buscan diversificar la oferta y reducir el impacto del turismo masivo.

Perú, uno de los destinos líderes turísticos en Sudamérica

Con su sólida presencia en los World Travel Awards 2025, su reciente inclusión en ‘Best in Travel 2026’ y su constante reconocimiento internacional, el Perú reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos y completos del planeta. Entre historia milenaria, biodiversidad, hospitalidad y una gastronomía sin igual, nuestro país continúa conquistando al mundo y consolidando su legado como el corazón del turismo en Sudamérica.