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Los destinos de América Latina que combinan turismo, cultura ancestral y sostenibilidad en 2026, según revista británica: Perú incluido

El Caribe también brilla en la selección, con iniciativas como el Parque Marino Tobago Cays y los retiros 'Roots-to-Reef' en Granada, que fomentan la conservación y el impacto social positivo.

La revista británica Wanderlust ha publicado su Travel Green List 2026, destacando 101 destinos que promueven el turismo responsable y sostenible en todo el mundo.
La revista británica Wanderlust ha publicado su Travel Green List 2026, destacando 101 destinos que promueven el turismo responsable y sostenible en todo el mundo. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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La revista británica Wanderlust publicó su prestigiosa Travel Green List 2026, una exhaustiva selección de 101 destinos e iniciativas que ejemplifican las mejores prácticas de turismo responsable a nivel mundial. Con el respaldo de expertos internacionales, este listado prioriza experiencias enfocadas en el equilibrio ecológico, el bienestar comunitario y el respeto por las culturas locales, en respuesta a viajeros globales que hoy eligen la sostenibilidad como un factor decisivo.

La destacada presencia de rincones latinoamericanos en el ranking refleja el auge regional de modelos turísticos conscientes y regenerativos. De hecho, varios especialistas señalan que esta evaluación muestra cómo el turismo puede ser una fuerza para el bien, ya que impulsa con firmeza la conservación de entornos naturales y genera un impacto social positivo en cada comunidad.

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¿Cuáles son los destinos latinoamericanos destacados en 2026?

Según Wanderlust y lo reportado por medios como Bloomberg Línea, estos son los puntos de América Latina reconocidos por combinar turismo, cultura ancestral y sostenibilidad en 2026:

  • Costa Rica – Parque Nacional Tortuguero: refugio biodiverso con turismo rural que beneficia directamente a comunidades locales.
  • Ecuador – Comunidad de Yunguilla: preserva senderos ancestrales y ofrece experiencias comunitarias auténticas.
  • Brasil – Paraty (Pousada Literária): prácticas regenerativas agrícolas y talleres formativos para residentes locales.
  • Chile – Parque Nacional Torres del Paine (ECOcamp Patagonia): operación con 90% de energía renovable y apoyo a productores locales.
  • Perú – Valle Sagrado (Ollantaytambo y cuenca de Patacancha): talleres textiles liderados por artesanas indígenas que preservan técnicas ancestrales.
  • El Salvador – Parque Nacional El Imposible: ecoturismo enfocado en la conservación frente a la deforestación.
  • Guyana: iniciativas comunitarias de eco-lodges que financian educación y generan empleo local.

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¿Qué destinos lideran el turismo sostenible en el Caribe este 2026?

La Travel Green List 2026 reconoció a diversos lugares caribeños por sus programas de preservación oceánica y desarrollo social. Entre ellos resalta el Parque Marino Tobago Cays, ubicado en San Vicente y las Granadinas, una reserva de 64,5 km² que sustenta su vigilancia con los aportes de los viajeros. Esta estrategia fomenta una armonía entre la ecología y la economía de los habitantes de la zona.

Por su parte, la isla de Granada sobresale gracias a los retiros 'Roots-to-Reef' de la empresa Aquanautos. Estas experiencias involucran a los turistas en la recuperación de manglares y la eliminación del pez león, una especie invasora. El objetivo principal de este proyecto consiste en unir el sector turístico con la protección de los litorales y el beneficio de las poblaciones costeras.

Finalmente, en Green Turtle Cay, Bahamas, la población instaló 18 puntos de anclaje que evitan el deterioro de los arrecifes por el impacto de los barcos. Además, ejecuta jornadas de siembra de corales en áreas críticas. Estas acciones coinciden con el enfoque de la revista Wanderlust y demuestran que la protección del entorno marino y la colaboración ciudadana son fundamentales para el sector.

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