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Dictan 9 meses de prisión preventiva contra policía que habría fingido el robo de sus armas en Arequipa

Las primeras diligencias apuntan a que el presunto asalto habría sido simulado. El suboficial Leonardo Lastarria también es investigado por su presunta vinculación con una banda criminal.

El suboficial Leonardo Lastarria habría fingido el robo de sus armas, según PNP
El suboficial Leonardo Lastarria habría fingido el robo de sus armas, según PNP | Foto: Divincri
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El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, fue enviado a prisión preventiva por nueve meses, luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido fiscal. El efectivo es investigado por presuntamente fingir un asalto en una zona oscura del distrito de Hunter, Arequipa, y simular el robo de armas asignadas por el Estado.

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Las primeras diligencias apuntan a que el presunto robo habría sido simulado

Según la investigación, el pasado 1 de julio el efectivo denunció el asalto en el sector de Santa Mónica, en el distrito de Hunter junto a su colega. Ambos señalaron que fueron reducidos dentro de un patrullero y que delincuentes les quitaron un fusil AKM y dos pistolas Beretta pertenecientes a la institución policial.

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Sin embargo, tras las diligencias realizadas por la División de Investigación Criminal (Divincri), que incluyeron peritajes y análisis de información, se determinó que el supuesto robo habría sido una simulación concertada con anticipación y con la presunta participación de personal policial.

Se investiga la presunta vinculación del suboficial con una banda criminal

Durante la audiencia virtual el último 27 de julio, Lastarria Llasa permaneció conectado y mostró una actitud reservada. En varios momentos mantuvo la mirada baja, inclinó la cabeza y realizó gestos de preocupación mientras escuchaba los argumentos de la Fiscalía y la decisión del Poder Judicial.

El tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter informó que continuará con las investigaciones durante los próximos meses y realizará diligencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, además de otras acciones para esclarecer el caso.

Asimismo, la Policía investiga la presunta vinculación del suboficial con la banda criminal Los Ranqueados de Hunter, organización investigada por peculado doloso, robo agravado y banda criminal. El otro efectivo involucrado, Junior Abdón Pineda Del Pino, continúa en condición de no habido. Además, investigan a los presuntos asaltantes, identificados como Víctor Machaca P. y Alexa Orellana M.

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