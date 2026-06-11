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El pleno del Congreso de la República aprobó declarar el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cumbia Peruana. La iniciativa, que destaca la contribución de este género musical a la cultura e identidad nacional, fue respaldada con 97 votos, cero en contra y una abstención, y fue exonerada del trámite de segunda votación.

Según el proyecto de ley, la declaratoria de esta conmemoración permitirá promover una serie de actividades culturales y artísticas a través de los gobiernos regionales y las municipalidades de todo el país, impulsando la conservación de un sistema musical forjado sobre la base de influencias locales como la música andina, criolla y amazónica.

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Destacan aprobación de propuesta

La autora de la iniciativa, María Acuña (Alianza para el Progreso), resaltó la necesidad de promover, conservar, difundir e investigar la cumbia peruana como género musical profundamente arraigado en la identidad cultural del país.

Además, destacó que la celebración busca también homenajear y reconocer a Abel Henry Delgado Montes, más conocido por su nombre artístico Enrique Delgado Montes, considerado el padre y creador de la cumbia peruana y fundador de Los Destellos. El músico y compositor peruano nació el 14 de marzo de 1939.

Responsabilidades definidas

El proyecto de ley sostiene que la declaratoria no genera ninguna iniciativa de gasto que signifique algún tipo de egreso adicional al presupuesto público. Asimismo, dispone que los ministerios de Cultura y de Educación coordinen con los gobiernos regionales y las municipalidades las actividades conmemorativas en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones.

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