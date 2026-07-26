Puente Baños Chimú lleva seis meses colapsado en La Libertad y aún no tiene fecha de reposición
La infraestructura, que conecta al distrito de Sayapullo con otras localidades de Gran Chimú, fue ejecutada por Provías en 2022. La demora en la elaboración de un nuevo expediente preocupa a la población ante la proximidad de la temporada de lluvias y la amenaza de un eventual fenómeno El Niño.
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La población de la provincia de Gran Chimú, en La Libertad, continúa esperando la reposición del puente Baños Chimú, una infraestructura que permanece inoperativa desde hace aproximadamente seis meses tras colapsar. Pese a los reiterados pedidos de los pobladores y a la proximidad de un nuevo periodo de lluvias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no concreta la instalación de una estructura definitiva.
El Gobierno Regional de La Libertad informó que viene realizando gestiones ante Provías Descentralizado para acelerar el proceso. La entidad precisó que, aunque el puente forma parte de una carretera departamental, la infraestructura fue ejecutada por Provías Descentralizado del MTC en 2022, por lo que corresponde al Gobierno central asumir las acciones para su reposición.
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Tras el colapso, el Gobierno Regional comunicó el problema a Provías, que realizó el levantamiento de información correspondiente. Posteriormente, el MTC convocó la elaboración del expediente técnico para la instalación del nuevo puente. Sin embargo, el proceso quedó paralizado luego de que el contratista que había ganado la convocatoria abandonara el procedimiento.
Según la información proporcionada por el GORE La Libertad, el expediente permanece desde el 3 de julio en el área de Administración y Abastecimiento de Provías. La entidad señala que ya se han realizado gestiones para reactivar el proceso y que se iniciará una nueva convocatoria, considerando la situación de emergencia que atraviesa la zona.
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Población utiliza pases provisionales
Mientras se espera una solución definitiva, el Gobierno Regional, en coordinación con empresas mineras y la municipalidad, acondicionó dos pases provisionales. Estas vías permiten mantener parcialmente la comunicación entre las localidades; sin embargo, las autoridades reconocen que no reemplazan al puente que colapsó.
La falta de una infraestructura definitiva mantiene en situación de vulnerabilidad a la población de Sayapullo y otros sectores de Gran Chimú. El puente Baños Chimú era una de las principales rutas para el traslado de personas, productos agrícolas y actividades vinculadas al sector minero hacia la costa liberteña.
El riesgo podría incrementarse con la llegada de un nuevo periodo de lluvias. La población teme que los pases provisionales no soporten eventuales precipitaciones intensas y que la zona quede nuevamente aislada, especialmente ante la amenaza de un eventual fenómeno El Niño.
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Pobladores cuestionan demora de autoridades
Roberto Lezcano Guarniz, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Gran Chimú, cuestionó la demora de las autoridades para reponer el puente y recordó que los pobladores han realizado reiterados pedidos e incluso movilizaciones para exigir una solución.
La dirigencia comunal considera que la demora resulta preocupante debido a la importancia de la infraestructura para la conexión de las comunidades y el traslado de productos. Mientras tanto, la población continúa a la espera de que el MTC y Provías Descentralizado definan un cronograma concreto para la instalación del nuevo puente.