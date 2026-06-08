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Política

Roberto Sánchez volvió al Congreso y encabezó comisión multipartidaria del Puerto de Chancay

El candidato presidencial de Juntos por el Perú retomó sus funciones parlamentarias un día después de la segunda vuelta electoral y lideró una sesión de la comisión encargada de supervisar el desarrollo del Puerto de Chancay, donde se debatió el informe final sobre los avances y desafíos de este megaproyecto.

Sánchez regresó al Congreso de la República tras la segunda vuelta electoral. Foto: Congreso
Sánchez regresó al Congreso de la República tras la segunda vuelta electoral. Foto: Congreso
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El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez retomó sus labores parlamentrias en el Congreso encabezando la Comisión Multipartidaria del Puerto de Chancay este lunes 8 de junio, luego del desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Sánchez presidió la vigésima sexta sesión ordinaria de este grupo de trabajo, realizada en la Sala 5 Gustavo Mohme Llona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

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La presencia del líder de Juntos Por el Perú llamó la atención debido a que retomó sus actividades legislativas inmediatamente después de la jornada electoral. En su condición de presidente de la comisión especial, dirigió la reunión junto a los demás integrantes encargados del seguimiento al proyecto portuario.

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La agenda de la sesión incluyó la aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior, realizada el pasado 27 de abril. Además, los congresistas revisaron informes y atendieron pedidos relacionados con el trabajo desarrollado por la comisión.

Entre los asistentes también estuvo la congresista Kelly Portalatino. La parlamentaria ha expresado públicamente su respaldo político a la candidatura presidencial de Sánchez durante el proceso electoral.

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Comisión del Puerto de Chancay debatió informe final sobre el megaproyecto

El principal tema de la sesión fue la presentación y debate del informe final elaborado por la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. El documento evaluó el estado actual de las obras y el impacto que el terminal tiene en su zona de influencia.

Entre las conclusiones expuestas se advirtió que persisten brechas de desarrollo social que aún no han sido resueltas en Chancay. Asimismo, el informe señaló que continúa pendiente la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano del distrito, una herramienta considerada clave para ordenar el crecimiento generado por la actividad portuaria.

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La comisión también concluyó que el Puerto de Chancay fue inaugurado sin una conectividad acorde a la magnitud de su proyección económica y logística. Según el documento, existe retraso por parte del Ejecutivo en la ejecución de obras de infraestructura necesarias para articular el terminal con otras zonas del país y promover actividades industriales complementarias.

Como parte de sus recomendaciones, el grupo de trabajo planteó la creación de una subcomisión permanente en el Congreso dedicada al desarrollo portuario, logístico, industrial y tecnológico. Además, propuso impulsar estudios y acuerdos bilaterales con Brasil para implementar un corredor económico ferroviario que conecte ambos países a través de Ucayali. El informe será remitido al Pleno del Congreso para su debate y eventual votación.

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