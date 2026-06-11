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Política

Fuerza Popular busca anular 7 mil votos rurales de Puno

Se trata de 7.014 votos, de los cuales 5.932 son a favor de Roberto Sánchez y solo 715 para Keiko Fujimori.

Se trata de 7014 votos, de los cuales 5932 son a favor de Roberto Sánchez y solo 715 para Keiko Fujimori.
Se trata de 7014 votos, de los cuales 5932 son a favor de Roberto Sánchez y solo 715 para Keiko Fujimori.
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Fuerza Popular presentó recursos de nulidad para anular 7.014 votos rurales de Puno que, en su mayoría, favorecen al candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Del total, 5.932 son para el candidato y solo 715 para Keiko Fujimori, según un informe del periodista Wilber Huacasi.

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