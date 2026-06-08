Universidad Continental impone un nuevo estándar de calidad educativa al obtener el Sello SOFÍA

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¿Qué significa que una universidad cuente con una acreditación internacional universitaria? Hoy, la calidad educativa y la internacionalización son cada vez más valoradas dado que permiten validar que una institución cumple estándares de nivel global en enseñanza, investigación, gestión e innovación.

Bajo esos parámetros, la Universidad Continental se convirtió en la primera universidad peruana en obtener el Sello SOFÍA. Esta acreditación internacional está basada en los estándares europeos de aseguramiento de la calidad educativa. En otras palabras, reconoce la excelencia institucional de manera integral.

¿Qué es el Sello SOFÍA y por qué es relevante?

El Sello SOFÍA es otorgado por la Fundación para el Conocimiento madri+d, agencia española de evaluación de la calidad universitaria registrada en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Su propósito es reconocer a las instituciones por su:

Calidad.

Solidez académica.

Gestión institucional.

Investigación.

Vinculación con el entorno.

Mejora continua.

Internacionalización.

A diferencia de otros reconocimientos, esta acreditación institucional evalúa a la universidad de manera integral. La obtención de ello, posiciona a la Universidad Continental como una institución que ha demostrado cumplir con criterios de calidad comparables con los marcos europeos.

Universidad Continental obtiene una acreditación internacional basada en estándares europeos

“Este reconocimiento no es solo una distinción institucional. Es una evidencia de que la Universidad Continental está formando profesionales bajo estándares internacionales, con una cultura de mejora continua y con una visión educativa conectada con los desafíos del país y del mundo”, señaló Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental.

La obtención del Sello SOFÍA también fortalece el posicionamiento de la institución y respalda su compromiso con la formación de profesionales preparados para el futuro del mercado laboral.

“Hoy celebramos un nuevo reconocimiento de calidad internacional que impulsa la evolución y proyección de miles de profesionales peruanos, confirmando el valor de una educación superior conectada con el mundo y orientada al futuro”, agregó Saksanian.