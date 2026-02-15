Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Milagros Jáuregui y su cónyuge Guillermo Aguayo abandonaron la iglesia Camino de Vida para formar su propia congregación La Casa del Padre, incorporando los contactos políticos. Foto: Milagros Aguayo | La Casa del Padre | Milagros Jáuregui | Renovación Popular

Para los esposos María de los Milagros Jáuregui Martínez y Guillermo Aguayo Horna, el jueves 12 de enero de 2006 fue un día de gloria: la pareja inscribió en Registros Públicos la asociación La Casa del Padre, una iglesia evangélica particular, “orientada a llevar la palabra de Dios”. Después de varios años de haber sido parte de Camino de Vida, que fundaron los esposos Robert y Karyn Barriger, en 1989, los Aguayo constituyeron su propia “misión cristiana sin fines de lucro” y se convirtieron en “pastores” como los Barriger. Fue un éxito económico.

Según las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) que presentó Milagros Jáuregui de Aguayo en su condición de congresista, su principal fuente de ingresos es La Casa del Padre, cuyo presidente es su cónyuge y ella ejerce como vicepresidenta. Repitió la misma fórmula cuando en 2009 registró el Centro para el Desarrollo de la Familia, con el propósito de “fortalecer la unidad familiar con principios éticos cristianos”, y asentó en 2011 la asociación Salvemos a la Familia, “para proporcionar restauración y ayuda cristiana, fortalecer matrimonios mediante soporte espiritual y psicológico a los integrantes de la familia”.

La actividad evangélica de los pastores Aguayo tuvo efectos económicos llamativos. El 2 de marzo de 2018 compró un inmueble en la urbanización Club Campestre Las Lagunas, de La Molina, por US$470.000. Según las declaraciones de la legisladora, sus ingresos provienen de sus acciones pastorales, las que se financian con los aportes de sus seguidores. En el portal web de La Casa del Padre, los esposos Aguayo animan a ofrecer diezmos mediante cuentas bancarias en soles y dólares e incluso por Yape, basándose en el principio de Corintios 9:7, que dice: “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría”.

El esposo. Guillermo Aguayo aparece como presidente de tres entidades evangélicas en las que su cónyuge Milagros Jáuregui ocupa el puesto de vicepresidenta. Foto: La Casa del Padre

Una iglesia a imagen y semejanza

Pero, a diferencia de la pareja de pastores Robert y Karyn Barriger, que fue el modelo que al principio imitaron, los Aguayo descubrieron un componente que los fortalecería y que ampliaría la influencia de su iglesia evangélica personalizada: la política.

El director del Centro de Investigación en Religión y Política (CIERP), Óscar Amat y León, quien conoció a los Aguayo cuando era parte de Camino de Vida, entre 1999 y 2002, fue testigo del gran salto de la pareja.

“Los Aguayo eran como los pastores auxiliares de los Barriger. Guillermo (Aguayo) siempre ha sido un tipo muy amable a diferencia de Milagros (María Jáuregui). Milagros siempre fue la más intolerante de la pareja, la que manda en esa relación. Siempre sobreprotegía a Guillermo porque tenía la idea de que se lo iban a quitar. Lo celaba, cortaba cualquier comunicación con personas del sexo opuesto. Se le podría calificar como tóxica, obsesiva. Ese es el perfil de Milagros Jáuregui en sus relaciones con los demás y con su esposo”, relató Amat y León.

Incluso la idea de las “casas de refugio”, que ahora es el centro del escándalo que protagonizan los Aguayo, es una imitación de la experiencia de Camino de Vida.

“En ese tiempo, el matrimonio Aguayo empezaba un trabajo con las casas de refugio de la iglesia Camino de Vida, a las que Milagros y Guillermo accedieron como encargados. De hecho, La Casa Del Padre de los Aguayo tiene un antecedente en esos albergues. Pero ellos le añadieron algo que no tenían en Camino de Vida: un contenido político. Eso es lo que ha hecho Milagros Jáuregui de una manera perfecta, desde su lógica y sus objetivos, obviamente, con sus iniciativas legislativas en el Congreso”, explicó Óscar Amat y León.

Milagros Jáuregui no es la primera que entrelaza sus actividades evangélicas pastorales privadas con la política y la función pública. También lo hicieron el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Julio Rosas Huaranga, congresista fujimorista en el periodo 2011-2016 (y por Alianza para el Progreso en 2016-2019). Y la fundadora y pastora de la Comunidad Cristiana Agua Viva, Alda Lazo de Hornung, legisladora por Restauración Nacional (2006-2011). Ambos promovieron leyes para el beneficio de sus colectivos evangélicos. Jáuregui haría lo mismo con normas relacionadas con la gestión de las casas de refugio, como consta en el registro de sus proyectos de ley que son accesibles en el portal web del Congreso.

La manipulación de Milagros Jáuregui quedó en evidencia cuando se difundieron videos y fotografías de una actuación en la sede de La Casa del Padre.

En la primera semana de febrero, en plena campaña electoral, la congresista y pastora evangélica -quien postula al Senado por Renovación Popular-, presentó a siete niñas violentadas sexualmente, cargando a sus respectivos hijos que nacieron como resultado de los embarazos forzados. Jáuregui organizó la denigrante exposición como evidencia del resultado “exitoso” de su prédica evangélica y política. Un acto propagandístico que ha sido frecuente cada vez que lograba la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso en agravio de los derechos de los niños y en beneficio de su fanatismo religioso.

Milagros Jáuregui defiende que las menores de edad, cualquiera sea la forma en la que hayan resultado embarazadas -incluyendo la violación-, deben gestar y dar a luz porque “es un designio de Dios”. Rechaza el aborto terapéutico, legalizado en el Perú desde 1924, pasando por alto que las niñas podrían perder la vida. De hecho, justificó la exhibición de las siete niñas diciendo: “Se ha afirmado que se ha exhibido a las niñas embarazadas. Esto es falso. Las menores participaron de un coro. Por eso todas estaban vestidas iguales. Se ha dicho malintencionadamente que el albergue funciona al margen de la ley y que incumple las normas vigentes. También es falso. El albergue cuenta con todos sus documentos, con todas las autorizaciones y con todas las acreditaciones necesarias, así como con todo el plantel de profesionales que ayudan a las niñas”.

El albergue. Según sus declaraciones juradas, La Casa del Padre ubicada en La Molina es una de las fuentes de ingresos de la pastora y congresista Milagros Aguayo. Foto: La Casa del Padre

Refugiadas en fuga

En efecto, La Casa del Padre, que gestiona Milagros Jáuregui con su esposo Guillermo Aguayo, se presume que estaba bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer, entidad que incluso le derivaba casos de menores embarazadas por violencia sexual para que sobrellevaran la gestación en el establecimiento de la congresista. Ante el escándalo, se terminó el trato preferencial que dicho ministerio le concedía a la pastora Jáuregui gracias a sus vínculos políticos.

Así lo confirmó a La República el director de las Políticas de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del ministerio, Óscar Alva Arias: “La última semana se efectuó una visita de supervisión (a La Casa del Padre). Se contabilizaros 36 menores; es decir 29 adolescentes y 7 niños. Los casos ingresados al centro eran adolescentes con embarazos avanzados. Hay también casos de adolescentes víctimas de violencia sexual sin hijos ni embarazo en curso y las que ya tenían un menor de edad”.

Lo más grave que reveló Óscar Alva fue la confirmación de que entre 2022 y 2024, cuatro menores abandonaron La Casa del Padre, el supuesto refugio de Milagros Jáuregui. “El caso de 2022 tuvo un desenlace muy lamentable. Tenemos un reporte de una salidad no autorizada, en efecto. En 2024 hubo tres casos. Las menores fueron ubicadas con el apoyo de la policía y tuvieron una variación de medida de protección de reintegración familiar. Y en 2026, se tiene conocimiento de dos casos más que tuvieron el mismo correlato”, dijo el funcionario.

La Casa del Padre no era el refugio que pintaba Milagros Jáuregui en sus prédicas religiosas y discursos políticos.

Uso político. En su “semana de representación”, la fujimorista Rosangella Barbarán expuso a las niñas refugiadas en el albergue La Casa del Padre. Foto: Congreso

Fujimorismo hizo uso político del albergue