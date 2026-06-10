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Representantes de los principales sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron este miércoles 10 de junio un plantón frente a la sede central en Lima para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y denunciar las condiciones en las que opera el sistema penitenciario. Los gremios cuestionaron la falta de avances en la negociación colectiva, alertaron sobre carencias de equipamiento e infraestructura en los penales y advirtieron que, de no obtener respuestas, impulsarán una huelga nacional indefinida.

Ángel Llacari, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, sostuvo que la entidad busca desconocer beneficios obtenidos en negociaciones anteriores, entre ellos bonos alimenticios, compensaciones por horas, uniformes e incrementos remunerativos. Según indicó, los trabajadores perciben una falta de voluntad para atender los pliegos de reclamos. 'No nos dan las condiciones para poderlo hacer', afirmó a La República al referirse a las dificultades que afronta el personal para cumplir sus funciones.

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Los trabajadores del INPE cuestionaron la falta de avances en la negociación colectiva

Falta de equipos y problemas de infraestructura

Durante la protesta, los dirigentes señalaron que los establecimientos penitenciarios enfrentan serias limitaciones logísticas. Entre las principales deficiencias mencionaron la falta de chalecos de seguridad, radios de comunicación, esposas, escáneres para personas y paquetes, además del deterioro de la infraestructura en varios recintos carcelarios.

Llacari afirmó que estas carencias afectan directamente el trabajo del personal de seguridad y repercuten en el control de los penales. Incluso reconoció que algunas fugas recientes no pueden atribuirse únicamente a errores de los trabajadores. 'Las últimas fugas que ha habido no ha sido solo por negligencia del personal, sino porque la infraestructura de los establecimientos penitenciarios no se presta muchas veces para garantizar la seguridad', señaló.

En la misma línea, Julio César Burga, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINPE), que agrupa a cerca de 2.300 trabajadores a nivel nacional, denunció que el personal enfrenta estas condiciones sin beneficios acordes con el nivel de riesgo que asume. 'Sin tener un seguro de vida, bonificación de trabajo de alto riesgo que tienen la PNP, las Fuerzas Armadas, nosotros arriesgamos constantemente nuestra vida, pero somos invisibles para el Estado', increpó. Asimismo, advirtió que el hacinamiento en las cárceles agrava la situación debido al reducido número de trabajadores para la cantidad de internos.

Representantes de los sindicatos del INPE realizaron un plantón en Lima para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y denunciar condiciones precarias en el sistema penitenciario.

Por su parte, David Sauñe Ayala, representante del personal bajo el régimen 276 y del personal CAS de salud, afirmó que los trabajadores también exigen mejoras salariales y atención a los problemas vinculados al programa de alimentación. Según indicó, la falta de personal genera una mayor carga laboral en distintas áreas. 'Hay personal de salud, administrativo que trabajan por dos o tres personas y nos pagan lo mismo', cuestionó.

Alerta por traslado de interno de alta peligrosidad

Los sindicatos también expresaron preocupación por decisiones adoptadas dentro del sistema penitenciario. Llacari aseguró que Harry Cano David, a quien identificó como cabecilla de la organización criminal Los Malditos de Bayóvar, fue trasladado de forma irregular al penal de Challapalca y posteriormente retornado, pese a que una resolución directoral establecía que no debía efectuarse dicho desplazamiento.

'A ese señor desconocemos por qué motivos lo han trasladado y luego retornado', declaró el dirigente. Además, pidió la intervención del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de ese caso y determinar responsabilidades.

Anuncian nuevas jornadas de protesta

La movilización de este miércoles constituye la primera de una serie de acciones acordadas por los sindicatos del INPE. Los dirigentes informaron que este jueves realizarán una protesta frente al Ministerio de Justicia y que el viernes volverán a movilizarse en Lima. Según indicaron, la medida cuenta con el respaldo de organizaciones que representan a cerca de 11 mil trabajadores del sistema penitenciario.

Los gremios señalaron que hace dos días sostuvieron una reunión con el presidente del INPE y funcionarios de la institución; sin embargo, aseguraron que no alcanzaron acuerdos. 'No vemos ningún tipo de intención de querer llegar a una solución', sostuvo Llacari. Ante ese escenario, advirtió que las protestas podrían escalar hacia una huelga nacional indefinida.